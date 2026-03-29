От Лепса к племяннику президента: Аврора Киба подтвердила роман с миллионером Рустамом Гаджиевым

Им оказался не кто-нибудь, а племянник президента Азербайджана — 36-летний миллионер Рустам Гаджиев. Девушка подтвердила отношения, опубликовав в соцсетях нежные кадры из совместного отпуска.

В начале года Аврора лаконично, но со вкусом поставила точку в двухлетнем романе с Лепсом.

"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", — написала она. И, судя по всему, путь у нее наметился роскошный.

Слухи о романе с Гаджиевым ходили давно. Поговаривали, что именно он оплатил ее 20-летие, которое девушка отпраздновала в феврале с размахом — торжество якобы обошлось в 20 миллионов рублей.

Теперь Аврора не скрывает: на снимках из Китая, где пара отдыхает, Гаджиев нежно обнимает студентку, а она целует его в щеку. До этого они вместе посетили карнавал в Рио-де-Жанейро.

Лепс не горюет: вернулся к бывшей жене

Пока Аврора покоряет курорты с миллионером, Григорий Лепс, судя по всему, тоже не в унынии. Музыкант воссоединился с бывшей женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет и развелся в 2021 году.

На недавнем семейном торжестве — 90-летии мамы Лепса — экс-супруги сидели рядом, мило беседовали и чувствовали себя совершенно естественно. Видео из сочинского ресторана, где старшая дочь Ева снимала родителей, разлетелось по сети.

Сам Лепс не раз признавался: развод с Анной считает одной из главных ошибок в жизни.

"Есть вещи, которые я делаю правильно. Есть масса вещей, которые я делаю неправильно — об этом каюсь. Да их огромное количество, господи", — говорил артист.

Он до сих пор называет Шаплыкову не "бывшей", а "своей женой", помогает ей финансово и участвует в воспитании троих детей — Евы, Николь и Ивана.

Как Аврора стала невестой Лепса

Аврора Киба появилась в публичном поле в 2024 году, когда 63-летний Григорий Лепс вывел ее на красную дорожку и объявил своей невестой. Девушка, которая годилась певцу во внучки, сразу стала объектом пристального внимания. Пара строила планы на свадьбу, но торжество все откладывалось. В итоге после двух лет отношений Аврора объявила о расставании.