Остроумова озвучила причину ссоры с Домогаровым: просила унять поклонниц-кликуш

Когда-то Ольга Остроумова играла в одном спектакле с Александром Домогаровым в Театре им. Моссовета. Но после того, как актер покинул труппу, эта постановка отправилась в архив.

Остроумова дала понять, что Александр ушел не просто так. А из-за конфликта с руководством. Актриса подозревает, что Домогаров сам хотел стать худруком. И с новыми директорами просто не сошелся.

Остроумова подтвердила, что Александр действительно на нее обиделся. И причина ссоры оказалась простой. 77-летняя актриса позволила себе высказать то, что она думала. При этом Ольга Михайловна уверена, что Домогаров хорошо устроился в Театре Российской армии.

Народная артистка России признает, что ее коллега по сцене замечательно играет и по сей день. Но негатив льется в таком же объеме. И если не от него самого, то от его почитателей.

"Кликуши этакие, поклонницы. Они про Театр Моссовета писали. И неправду, главное, такую отвратительную. Поэтому я и не выдержала, мол, надо либо их унять, либо разводиться. И Саша на меня обиделся, что я его вроде как обвинила в этом всем. Обиделся — ничего страшного", — приводит Starhit слова Остроумовой.

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