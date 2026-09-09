«Оставалась красавицей до последнего мгновения»: Клара Новикова высказалась о маме Филиппа Киркорова на ее могиле

9 сентября на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника маме и отцу Филиппа Киркорова — Виктории и Бедросу. Для артиста этот день стал не просто данью памяти, а моментом, когда боль утраты и любовь к близким слились воедино. Рядом с певцом были те, кто разделил с ним эту трудную минуту, — дети, коллеги, друзья.
Вместе с Филиппом на кладбище приехали его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин. Их присутствие стало тихим напоминанием: память о бабушке и дедушке продолжается в следующем поколении. Многочисленные коллеги артиста приехали, чтобы поддержать его в этот непростой день. Одна из них — Клара Новикова — произнесла эмоциональную речь, стоя рядом с певцом.
«Филипп, твоя мама какой была красавицей! Она оставалась красавицей до последнего мгновения. Прости, что я это скажу. Оказались мы в одной больнице, в одно время. Поэтому я к маме заходила. И она была невероятно красивая женщина. И она остается красивой», — заверила Клара Борисовна.
Слова Киркорова о родителях глубоко растрогали юмористку. Народная артистка России призналась, что не может приехать к своим маме и отцу — они похоронены в Киеве. И поэтому речь Филиппа стала для нее личным разговором с собственными родителями. Далее Новикова сообщила, что считает и Киркорова очень красивым мужчиной.
«Филипп, ты так красив. Даже когда глупости делаешь, ты красив. Понимаешь? Вот тебе они идут, твои глупости, потому что ты это делаешь достойно и красиво», — сказала Новикова.
Филипп Киркоров у памятника родителям. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Артиста поддержали и другие верные товарищи и коллеги по шоу-бизнесу: Марина Юдашкина, Татьяна Навка, Нелли Кобзон, Евгений Петросян, Владимир Винокур, Люся Чеботина, Жасмин, Игорь Гуляев, Андрей Малахов. Все они явились, чтобы быть рядом с певцом в этот особенный день — он навсегда запечатлелся в его душе.
Мать Филиппа Киркорова, Виктория, покинула этот мир 30 апреля 1994 года, в день рождения единственного сына. Филиппу Киркорову в тот день исполнилось 27 лет.
Отец, Бедрос Киркоров, ушел из жизни 18 марта 2025‑го. После траурной церемонии Филипп принял решение доставить урны с прахом матери и бабушки из Болгарии в Россию. Прошлым летом знаменитость сумел воплотить задуманное — и теперь родители покоятся бок о бок, связанные общим мемориалом, ставшим воплощением сыновней преданности и светлой памяти.
По материалам VOICE