«Оставалась красавицей до последнего мгновения»: Клара Новикова высказалась о маме Филиппа Киркорова на ее могиле

9 сентября на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника маме и отцу Филиппа Киркорова — Виктории и Бедросу. Для артиста этот день стал не просто данью памяти, а моментом, когда боль утраты и любовь к близким слились воедино. Рядом с певцом были те, кто разделил с ним эту трудную минуту, — дети, коллеги, друзья.

Вместе с Филиппом на кладбище приехали его дети — 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин. Их присутствие стало тихим напоминанием: память о бабушке и дедушке продолжается в следующем поколении. Многочисленные коллеги артиста приехали, чтобы поддержать его в этот непростой день. Одна из них — Клара Новикова — произнесла эмоциональную речь, стоя рядом с певцом.

«Филипп, твоя мама какой была красавицей! Она оставалась красавицей до последнего мгновения. Прости, что я это скажу. Оказались мы в одной больнице, в одно время. Поэтому я к маме заходила. И она была невероятно красивая женщина. И она остается красивой», — заверила Клара Борисовна.

Слова Киркорова о родителях глубоко растрогали юмористку. Народная артистка России призналась, что не может приехать к своим маме и отцу — они похоронены в Киеве. И поэтому речь Филиппа стала для нее личным разговором с собственными родителями. Далее Новикова сообщила, что считает и Киркорова очень красивым мужчиной.