"Остались во временах Бритни Спирс": стилист Лисовец назвал современных девушек "копирками"

Влад Лисовец сразу предупредил: тема глубокая, и подходить к ней с категоричными оценками неправильно. По его словам, за одинаковыми лицами стоят личные драмы и недополученная в детстве любовь.

"Мне может много что не нравиться, но этим людям так легче выживать, им так легче пристраиваться. Это своя каста. Люди, которые изначально не нашли в себе ничего оригинального, не оценили себя, не слышали от родителей большого количества комплиментов, не чувствовали своей ценности в этом мире, они все прибегают к этой маске. Сейчас есть вот прям маска, они все как будто бы наложена сверху одинаковая маска из айфона на все лица", — заявил стилист Teleprogramma.org.

Он подчеркнул, что можно долго спорить, хорошо это или плохо, но факт остается фактом: им так жить легче, и это их право.

На вопрос, является ли такая унификация признаком провинциальности, Лисовец ответил уклончиво, но дал понять главное: это никогда не было модно.

"Самое модное, что может быть у любого человека, это индивидуальность. Поэтому это скорее люди, лишенные своего вкуса. Это такой трюк, простой путь — сделать себя похожим на всех остальных. Быть оригинальным — это всегда тяжелая, тяжелейшая работа", — объяснил эксперт.

Он отметил, что такие девушки есть не только в провинции, но и в Москве, и в Европе, и в Америке. Это не география, а образ мышления.

"Они остались во временах Бритни Спирс"

Лисовец даже вывел целую теорию о том, на какой эстетике выросло это поколение девушек.

"Это определенная каста людей, выросших на музыке Бритни Спирс. Я их так называю. Люди, которые первый раз осознали красоту во времена 2001-2005 года. Это люди, которые насмотрелись на своих родителей, которым казалось, что Пэрис Хилтон и Бритни Спирс, их платья, наряды, бархатные юбочки — это предел женской привлекательности. И они остались там", — рассказал стилист.

По его словам, уверенная в себе женщина, которая развивается и экспериментирует, никогда не станет делать из себя "футбольный мяч". Но есть определенные мужчины, которым такие женщины нужны, и это их вселенная.

"Смотреть на это забавно, но это их выбор"

Лисовец признался, что лично ему наблюдать за такими трансформациями забавно. Но напомнил, что у каждого своя аудитория.