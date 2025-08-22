"Осталась так и не записанная песня": озвучена причина смерти певца Ярослава Евдокимова

Жена Ярослава Евдокимова Ирина Крапивницкая озвучила причину его смерти. Известный исполнитель скончался 22 августа. Ему было 78 лет.

Раскрыта причина смерти Ярослава Евдокимова

Ирина Крапивницкая рассказала, что Ярослав Евдокимов умер после борьбы с раком. У него было диагностировано онкологическое заболевание легких. Ирина призналась, что у ее мужа были планы на жизнь и творчество.

"Осталась так и не записанная песня, которую он должен был написать в ближайшее время. Но не успел", — поделилась женщина в беседе с MSK1 .

Ирина добавила, что Ярослав Евдокимов жил ради сцены и поклонников. Он читал слова поддержки в соцсетях. И они давали ему силы жить дальше.

Переживал творческий кризис

Ярослав Евдокимов в 2020-м году был гостем программы Андрея Малахова 'Привет, Андрей!'. В студию он приходил вместе с женой. Тогда он признался, что переживает творческий кризис.

Его называли исполнителем одной песни — 'Фантазер'. Эту песню до сих пор знают и поют фанаты Евдокимова. Сам же артист признавался, что ему надоело петь одни и те же песни.

Ярослав Александрович гастролировал и давал концерты в разных городах России. Во время выступлений он перепевал свои старые композиции. Новые его не устраивали.

Помимо мегапопулярного у публики 'Фантазера', он исполнял 'Колодец', 'За Дунаем', 'Здравствуй лучше, чем прощай'. Евдокимов обладал приятным бархатным тембром. Поклонники обожали его неподражаемый голос и манеру исполнения.