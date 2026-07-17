«Особо не слежу»: Анатолий Цой признался, что еще не задумывался о размере будущей пенсии

В современном обществе все чаще ищут способы поддержать тех, кто безвозмездно помогает другим, и придать волонтерству особый социальный вес. Одним из таких предложений стало начисление пенсионных баллов за добровольческую деятельность. Эта инициатива нашла отклик у публичных персон.

В числе тех, кто положительно оценил идею, оказался экс‑участник группы MBAND, 36-летний Анатолий Цой, известный публике также под псевдонимом TSOY. Свою точку зрения музыкант высказал в беседе с KP.RU.

Артист считает, что поощрение волонтеров дополнительными баллами способно стать хорошим стимулом для людей активнее включаться в общественно полезные проекты. Он отметил, что ему нравится сама концепция баллов за волонтерство: по его словам, добрые дела не должны оставаться незаметными. Очень важно, чтобы общество их видело и ценило. Цой уверен, что такая мера может вдохновить гораздо больше людей на то, чтобы помогать окружающим и менять мир к лучшему.

При этом Анатолий Цой с легкой улыбкой признался, что до пенсии ему еще далеко. Артист добавил, что особо не следит за своими пенсионными баллами. Он считает, что времени впереди еще предостаточно.

«А за своими баллами я особо не слежу — до моей «пенсии» еще полно времени», — высказался Анатолий Цой.

А вы как думаете, Анатолий Цой правильно делает, что не думает о будущей пенсии? Поделитесь в комментариях.