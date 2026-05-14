Особняк Пугачевой в Подмосковье подешевел вдвое, но покупатели не идут

За последние три года стоимость дачи сократилась почти вдвое, однако это не привлекло потенциальных покупателей.

Особняк был выставлен на продажу еще в 2023 году за 225 миллионов рублей. С тех пор ценник несколько раз корректировали в сторону уменьшения, но объявление о продаже, появившееся 7 мая, гласит, что теперь он стоит 110 миллионов рублей.

Потенциальный покупатель за эти деньги получает четырехэтажный дом площадью 760 квадратов. Внутри есть кинозал, бильярдная, хамам и бассейн. К участку в 55 соток прилагается собственная береговая линия с пирсом, отдельный дом для персонала и гараж.

Несмотря на скидку в 115 миллионов рублей и недавний ремонт, сделанный в особняке в прошлом году, покупатели отсутствуют. Клиентов отталкивают как технические недостатки, так и репутация владельца.

По информации Shot, одной из главных проблем является отсутствие централизованной канализации. Кроме того, потенциальных покупателей смущает «скандальный собственник», так как объект оформлен на внука Примадонны Никиту Преснякова, который, как и его знаменитая бабушка и ее супруг, покинул Россию.

Алла Пугачева приобрела этот участок в 1990-х годах и изначально называла его своей дачей. В этом доме когда-то устраивались шумные вечеринки, но после замужества певица переехала в замок в Грязи.

Сегодня внук Пугачевой Никита Пресняков живет и работает в США, где его отец Владимир Пресняков-старший охарактеризовал доходы музыканта как достаточные лишь для того, чтобы «сводить концы с концами».