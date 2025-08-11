"Особенно ценно": дочь певицы Славы Саша Морозова поделилась редким семейным фото — с мамой, мужем и сыном

Покорять поклонников

Некоторое время назад 26-летняя Саша Морозова решилась на разлуку с самыми любимыми людьми. Она принимала участие в съемках программы телеканала 'Пятница!' 'Выживалити. Наследники.' Для нее это был очень интересный опыт.

В ближайшую пятницу шоу начнут показывать в эфирах телеканала. Поклонники уже в предвкушении. Они с нетерпением ждут выхода первых выпусков проекта.

Личная жизнь дочери певицы

Саша Морозова вышла замуж за своего избранника Андрея Дедова в ноябре 2022 года. Молодой человек занимается автомобильным бизнесом.

30 марта 2023 года появился на свет сын пары, Арсений. Певица Слава признавалась, что невероятно счастлива быть молодой бабушкой. Звезда обожает внука. И с большим рвением исполняет роль бабули.