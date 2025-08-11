"Особенно ценно": дочь певицы Славы Саша Морозова поделилась редким семейным фото — с мамой, мужем и сыном

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о самом важном. В личном блоге она поделилась теплыми семейными фото. В кадре запечатлены ее мама, муж и сын Арсений.
Последний месяц лета
Саша Морозова рассказала и показала, как проводит финальный летний месяц. Оказалось, что в окружении семьи. Рядом с мамой, певицей Славой, мужем и двухлетним сыном Арсением.
"Как проходит наш последний летний месяц в Москве. Сейчас для меня особенно ценно проводить время именно с семьей: замедляться, много говорить и гулять, пока суета учебы и работы нас снова не закрутила", — поделилась Александра Морозова.
Певица Слава с дочкой, ее мужем и внуком. Фото: соцсети Александры Морозовой
Покорять поклонников
Некоторое время назад 26-летняя Саша Морозова решилась на разлуку с самыми любимыми людьми. Она принимала участие в съемках программы телеканала 'Пятница!' 'Выживалити. Наследники.' Для нее это был очень интересный опыт.
В ближайшую пятницу шоу начнут показывать в эфирах телеканала. Поклонники уже в предвкушении. Они с нетерпением ждут выхода первых выпусков проекта.
Личная жизнь дочери певицы
Саша Морозова вышла замуж за своего избранника Андрея Дедова в ноябре 2022 года. Молодой человек занимается автомобильным бизнесом.
30 марта 2023 года появился на свет сын пары, Арсений. Певица Слава признавалась, что невероятно счастлива быть молодой бабушкой. Звезда обожает внука. И с большим рвением исполняет роль бабули.
