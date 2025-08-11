"Особенно ценно": дочь певицы Славы Саша Морозова поделилась редким семейным фото — с мамой, мужем и сыном

Дочь певицы Славы Саша Морозова. Фото: соцсети Саши Морозовой

Дочь певицы Славы Саша Морозова любит проводить время с семьей: «Замедляться, много говорить»

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о самом важном. В личном блоге она поделилась теплыми семейными фото. В кадре запечатлены ее мама, муж и сын Арсений.

Последний месяц лета

Саша Морозова рассказала и показала, как проводит финальный летний месяц. Оказалось, что в окружении семьи. Рядом с мамой, певицей Славой, мужем и двухлетним сыном Арсением.

"Как проходит наш последний летний месяц в Москве. Сейчас для меня особенно ценно проводить время именно с семьей: замедляться, много говорить и гулять, пока суета учебы и работы нас снова не закрутила", — поделилась Александра Морозова.

Певица Слава с дочкой, ее мужем и внуком. Фото: соцсети Александры Морозовой

Покорять поклонников

Некоторое время назад 26-летняя Саша Морозова решилась на разлуку с самыми любимыми людьми. Она принимала участие в съемках программы телеканала 'Пятница!' 'Выживалити. Наследники.' Для нее это был очень интересный опыт.

В ближайшую пятницу шоу начнут показывать в эфирах телеканала. Поклонники уже в предвкушении. Они с нетерпением ждут выхода первых выпусков проекта.

Личная жизнь дочери певицы

Саша Морозова вышла замуж за своего избранника Андрея Дедова в ноябре 2022 года. Молодой человек занимается автомобильным бизнесом.

30 марта 2023 года появился на свет сын пары, Арсений. Певица Слава признавалась, что невероятно счастлива быть молодой бабушкой. Звезда обожает внука. И с большим рвением исполняет роль бабули.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также