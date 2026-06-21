Орлова опровергла новость о встрече с сыном Шепелева и Фриске: «Позволяете выдавать фантазии за действительность»

Певица Ольга Орлова выразила негодование в адрес представителей СМИ. Поводом послужили публикации о том, что артистка якобы согласилась на встречу со своим крестником — сыном Жанны Фриске — при условии полного отсутствия фото- и видеосъемки.

В своем личном блоге артистка категорически опровергла эту информацию, призвав журналистов не вводить общественность в заблуждение.

Ольга Орлова – журналистам: «Я не комментирую эту ситуацию ни для кого без исключений»

«Мне очень жаль, что вы позволяете себе выдавать свои фантазии за действительность… Тема для меня очень личная и крайне деликатная, но скажу один раз: я не комментирую эту ситуацию ни для кого без исключений», — отметила Ольга Орлова в личном блоге.

Напомним, что с момента последней встречи Ольги с Платоном прошло 11 лет.

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