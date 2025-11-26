Орбакайте вывела в свет "американскую" внучку Пугачевой: как сейчас выглядит 13-летняя Клава

Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией. Фото: соцсети

Кристина Орбакайте появилась на прогулке в США под руку с 13-летней дочкой Клавой

54-летняя Кристина Орбакайте в одном из интервью призналась: она рада, что решилась на позднее материнство. Также певица уточнила, что едва сумела бы справиться с характером дочки, если бы родила ее в более молодом возрасте. С сыновьями, как дала понять артистка, ей было куда проще.

Как живут сыновья Орбакайте

У Орбакайте есть старший сын Никита Пресняков и младший Дени Байсаров. Со своими детьми певица в прекрасных отношениях. Она поддержала Никиту, когда тот решил жениться на модели Алене Красновой, а потом объявил о разводе с ней. Та уже вернулась в Россию. Сам же Пресняков строит карьеру клипмейкера в Штатах.

Про Дени известно не так много, писали, что он остался на родине. Ходили слухи, что со старшим братом у Байсарова в последнее время сложились натянутые отношения. И все потому что Никита предлагал ему строить карьеру за границей. А сам Дени якобы не захотел уезжать.

Как выглядит дочка Орбакайте

Рядом со звездной мамой остается ее 13-летняя дочка Клавдия, которая обещает стать первой красавицей. В своем микроблоге Орбакайте поделилась свежими кадрами с променада, который они устроили с дочкой в США. Так, "американская" внучка Аллы Пугачевой блеснула на публике в роскошном белоснежном мини-платье с бюстье, которое было усыпано сверкающими пайетками.

Многие подметили, что у Клавы модельная внешность — высокий рост, худощавая фигура, смуглая кожа. Выглядит она значительно старше своего возраста. И могла бы покорять мировые подиумы.

Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией в изящном белоснежном мини-платье. Фото: соцсети

Пользователи Сети не скрывают: они буквально потеряли дар речи, увидев, какой взрослой стала Клавдия Земцова.

"Онемели от красоты!" — пишет Дарья Усмань.

"Ноги от ушей", — заметили Инесса Клинова.

"Ну просто куколка! Копия мамы", — считает Диана Зуева.

"Клаву не узнать, совсем другая стала, прямо невеста!" — подметила Зинаида Устинова.

"Замечательная внучка у Аллы, такие стройные ножки, фигурка ладная, красавица", — добавила Елена Журавлева.

А как вы считаете, на кого больше похожа внучка Пугачевой — на Кристину или на своего отца Михаила Земцова? Пишите в комментариях.

