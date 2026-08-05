Орбакайте в Испании наслаждается общением с тремя своими детьми: «Собрались все вместе»

Семейные кадры порой трогают сильнее любых концертов — и новый ролик Кристины Орбакайте стал именно таким моментом. 55‑летняя певица впервые за долгое время поделилась видео, где рядом с ней — все трое ее детей. Ролик мгновенно собрал множество откликов: поклонники не только порадовались за артистку, но и отметили, как прекрасно она выглядит.

Путешествие началось с поездки Кристины вместе с мужем Михаилом Земцовым и 14‑летней дочерью Клавдией: семья покинула Майами и отправилась покорять Европу. Маршрут получился насыщенным: сначала компания побывала в Португалии и Греции, а затем заглянула в Монако. Именно там к ним присоединился 28‑летний Дени Байсаров — сын певицы от Руслана Байсарова.

Кульминацией поездки стало воссоединение в Испании: здесь к семье присоединился старший сын Орбакайте — 35‑летний Никита Пресняков. Артистка опубликовала эмоциональный ролик: в кадре она в ярком платье с цветным принтом и кружевной вставкой, из‑за ее спины выглядывают Клавдия и Дени, а следом появляется и Никита. Все вместе они смеются и танцуют — в этом моменте столько тепла и искренности, что он словно заряжает счастьем.