Онкобольной Александр Буйнов перенес инсульт

Народный артист России, певец и бывший участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов перенес инсульт.

Что случилось с Александром Буйновым

Как сообщает Telegram-канал Shot, 76-летнего артиста госпитализировали в мае с диагнозом «ишемический инсульт».

Медикам удалось стабилизировать его состояние, и после нормализации показателей Буйнов был выписан домой. Врачи порекомендовали певцу снизить физическую активность и уделять больше времени отдыху.

Как певец чувствует себя сейчас

В настоящее время артист уже вернулся к творческой деятельности: после выписки он приступил к написанию новой песни и периодически выступает.

Напомним, в нулевых Буйнов перенес онкологическое заболевание — рак простаты. После лечения наступила ремиссия, но спустя годы болезнь рецидивировала.