Онкобольной Александр Буйнов перенес инсульт

Александр Буйнов. Фото: Global Look Press

Артиста госпитализировали еще в мае.

Народный артист России, певец и бывший участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов перенес инсульт.

Что случилось с Александром Буйновым

Как сообщает Telegram-канал Shot, 76-летнего артиста госпитализировали в мае с диагнозом «ишемический инсульт».

Медикам удалось стабилизировать его состояние, и после нормализации показателей Буйнов был выписан домой. Врачи порекомендовали певцу снизить физическую активность и уделять больше времени отдыху.

Как певец чувствует себя сейчас

В настоящее время артист уже вернулся к творческой деятельности: после выписки он приступил к написанию новой песни и периодически выступает.

Напомним, в нулевых Буйнов перенес онкологическое заболевание — рак простаты. После лечения наступила ремиссия, но спустя годы болезнь рецидивировала.

«Есть за что. Потому что я предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — признавался музыкант.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также