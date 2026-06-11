Онкобольной Александр Буйнов перенес инсульт

Народный артист России, певец и бывший участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов перенес инсульт.
Что случилось с Александром Буйновым
Как сообщает Telegram-канал Shot, 76-летнего артиста госпитализировали в мае с диагнозом «ишемический инсульт».
Медикам удалось стабилизировать его состояние, и после нормализации показателей Буйнов был выписан домой. Врачи порекомендовали певцу снизить физическую активность и уделять больше времени отдыху.
Как певец чувствует себя сейчас
В настоящее время артист уже вернулся к творческой деятельности: после выписки он приступил к написанию новой песни и периодически выступает.
Напомним, в нулевых Буйнов перенес онкологическое заболевание — рак простаты. После лечения наступила ремиссия, но спустя годы болезнь рецидивировала.
«Есть за что. Потому что я предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — признавался музыкант.