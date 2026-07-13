Онкобольная Лерчек приехала на суд

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приехала на заседание в Гагаринский суд Москвы. Ее сопровождает возлюбленный и отец ее ребенка, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Видео их приезда на черном автомобиле опубликовал Телеграм-канал Mash. Пару снимают огромное количество журналистов, но, похоже, пока они не дают никому никаких комментариев.

В чем обвиняют Лерчек

Напомним, процесс по делу Лерчек приостановили из-за ее тяжелого заболевания - рака желудка четвертой стадии. После жалоб со стороны общественности, что блогер ведет слишком активный образ жизни, врачи повторно осмотрели ее. Диагноз Лерчек подтвердился. Но позже ей все-таки разрешили участвовать в судебных заседаниях.

Если кто забыл, Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе за границу около 251 миллиона рублей при продаже фитнес-марафонов. Следствие полагает, что деньги выводились через зарубежные счета.