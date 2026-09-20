Онкобольная Лерчек показала себя с ежиком

Возлюбленный Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) Луис Сквиччиарини опубликовал новое фото с ней и ее дочерью Алисой от Артема Чекалина.

Ежик Лерчек

На нем Лерчек запечатлена с ежиком на голове.

«Как вам стрижка? Только в выходные попробовать», - гласит подпись к снимку.

Лерчек без парика

Напомним, 16 июля Луис Сквиччиарини опубликовал в соцсетях кадры, на которых Лерчек снята без парика после завершения девятого курса химиотерапии.

На видео Чекалина появилась с короткой стрижкой. Ролик был снят для презентации ее собственного бренда одежды.

На кадрах видно, что на голове у блогера уже отрос короткий волос, а на теле сохранились следы от медицинских процедур.