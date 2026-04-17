"Она вывела меня на сцену": Волочкова рассказала о дружбе с Пугачевой

Волочкова вспомнила, что Пугачева сыграла ключевую роль в ее творческой судьбе. Благодаря певице балерина впервые выступила как вокалистка.

"Она пригласила меня и впервые вывела на сцену как единственную поющую балерину России. Этот статус сохраняется за мной до сих пор", — поделилась артистка.

С тех пор Волочкова, по ее словам, сохраняет теплые чувства к Примадонне и считает ее легендой.

Балерина призналась, что любит Аллу Борисовну и уверена: россияне с радостью приняли бы певицу, если бы она решила вернуться в страну.

"Она многое сделала для русских людей. У нее столько друзей в России. Конечно, было бы здорово, если бы она приехала. Люди ее обожают", — подчеркнула Волочкова.

По мнению балерины, несмотря на отъезд Пугачевой из России, ее популярность и любовь соотечественников остались прежними.

Анастасия Волочкова и Алла Пугачева дружат уже много лет. В разное время они вместе появлялись на светских мероприятиях, а балерина неоднократно признавалась, что Примадонна поддерживала ее в трудные моменты.

Пугачева, в свою очередь, также положительно отзывалась о Волочковой, называя ее талантливой и трудолюбивой.