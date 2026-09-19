«Она всегда живой человек»: Басилашвили признался, что получал удовольствие, выходя на сцену с Фрейндлих

Театральная сцена — это не только про отточенные реплики и безупречную мизансцену, но и про живые эмоции, импровизации и те самые мгновения, которые со временем становятся легендами. Именно таким стал один из эпизодов репетиции в БДТ — история, которую спустя годы с улыбкой вспоминает Олег Басилашвили.

16 сентября в Петербурге прошел творческий вечер народного артиста России Олега Басилашвили: он читал стихи и делился воспоминаниями с публикой. Несмотря на то что артист больше не играет спектакли на сцене БДТ, его рассказы о прошлом по-прежнему захватывают зрителей — особенно те, что связаны с Алисой Фрейндлих.

Олег Валерианович с особой теплотой говорит о работе с коллегой: для него это был не просто партнерский дуэт, а настоящая школа актерского мастерства. В спектакле «Калифорнийская сюита» они воплощали сразу три разные пары, и каждый выход с Фрейндлих был новым открытием.

«Это было удовольствие, потому что она всегда живой человек, совершенно разнообразный», — цитирует Басилашвили KP.RU.

По словам Басилашвили, рядом с Алисой Бруновной не нужно было ничего изображать — достаточно было просто быть таким же живым и разнообразным, как она.

«Это большая наука», — признался артист.

Особенно ярко в памяти Олега Валериановича сохранился забавный случай с репетиции спектакля «Волки и овцы». Тогда Алиса Бруновна только перешла из театра Ленсовета в БДТ, и режиссер Георгий Товстоногов уделял ей много внимания. В одной из сцен Басилашвили брал руку Фрейндлих и целовал ее. Замечание Товстоногова звучало строго: нужно было протягивать не правую руку, а левую, чтобы не заслонять лицо партнерши.

На это Олег Валерианович невозмутимо возразил: если он возьмет руку левой, то заслонит уже собственное лицо. В зале повисла долгая пауза — даже великий режиссер не сразу нашел, что ответить.

«Хотя на самом деле, я ничего не заслонял. Я тоже человек, черт возьми!» — заключил Басилашвили.

А вы смотрели спектакли с участием Фрейндлих и Басилашвили? Поделитесь в комментариях.