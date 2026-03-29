"Она такая привередливая": Дмитрий Дибров пожаловался на новую возлюбленную

В программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ Дибров откровенно рассказал о своей возлюбленной, которую назвал Катей. По его словам, она девушка с непростыми запросами, и чтобы соответствовать ее ожиданиям, приходится прикладывать немало усилий.

"Хочу все еще нравиться Кате. Она такая привередливая. Приходится так много думать о внешнем виде. Господа, это такое бремя! Но это сладкое бремя!" — поделился телеведущий.

Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Первой супругой стала Эльмира — с ней он прожил три года, в 1984-м у них родился сын Денис. Вторая жена Ольга родила ему дочь Ладу в 1989-м, после развода она увезла дочь во Францию.

Третий брак с Александрой Шевченко, которая приходилась ему внучкой отчима, продлился чуть больше года — с 2008 по 2009 год.

Самой громкой и долгой стала четвертая женитьба на модели Полине Наградовой. Пара прожила 16 лет, у них родились трое сыновей: Александр (2010), Федор (2013) и Илья (2015).

В сентябре 2025 года суд официально расторг их брак. Причиной развода стало то, что Полина ушла от Диброва к миллиардеру и отцу шести детей Роману Товстику — другу семьи, чья жена Елена состояла в ее "клубе рублевских жен".

Сейчас 66-летний Дибров состоит в отношениях с 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой, которая, по слухам, уже переехала к нему. При этом после развода Дибров сохранил хорошие отношения с бывшей женой — Полина сняла дом по соседству, чтобы их сыновья могли свободно общаться с отцом.