«Она так и не стала официальной женой»: почему на самом деле Зуева пошла против Козловского

По информации из открытых источников, Зуева долго не поднимала тему алиментов. Они с Козловским не заключали официального соглашения, и актер переводил деньги по своему усмотрению. Однако всё изменилось в апреле-мае 2026 года.

Сначала стало известно, что 41-летний Данила женился на Оксане Акиньшиной. Причем их брак был зарегистрирован до рождения общего ребенка, чтобы, по мнению инсайдеров, у них была «настоящая семья». А уже 6 мая Акиньшина родила сына, которого назвали Лео.

Эти два события, судя по всему, и стали спусковым крючком для Зуевой.

Инсайдеры, комментируя ситуацию, предположили, что дело тут не столько в деньгах, сколько в принципе.

«Она так и не стала официальной женой, несмотря на то, что родила первенца. А вот на Оксане Данила женился перед рождением сына, чтобы была настоящая семья. Думаю, что Ольгу в том числе задел этот момент», — цитирует источник Woman.ru.

При той любви, которую Козловский питает к дочери (он регулярно летает к ней в Нью-Йорк), вряд ли он перестал бы давать деньги. Поэтому история с обращением в суд — это, скорее, «блюдо, которое подано холодным»: эмоциональная реакция на брак актера и рождение наследника в новой семье.

Напомним, слухи о романе Козловского и Акиньшиной появились еще в 2020 году. Они познакомились на съемках фильма «Чернобыль». Долгое время пара скрывала свои отношения.

Официально о свадьбе объявили в апреле 2026 года, а 6 мая у них родился сын Лео. Это второй ребенок для Козловского и четвертый для 39-летней Акиньшиной (у нее есть дети от предыдущих браков).

Дочь Козловского и Зуевой — Ода Валентина — сейчас живет с мамой в США. Девочке шесть лет.