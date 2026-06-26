«Она не открыла»: внебрачный сын Ножкина пытался увидеться с отцом в день его смерти

Также сын Ножкина признался, что о завещании отца узнал из публикаций в СМИ — об этом журналистам сообщила Лидия. Содержание последней воли Михаила Ивановича станет известно лишь спустя полгода после кончины. При этом сам Колосов не намерен вступать в конфликты из‑за наследства.

«Мне отец об этом не сказал ничего. Поэтому как сложится, так и сложится. За что‑то бороться, претендовать на что‑то… От меня ждут войны с кем‑то, но этого не будет. Он не за войну, и я не за войну. Пусть каждый будет счастлив по‑своему. Он подарил мне самое главное — жизнь и талант. Этого достаточно для того, чтобы ни в чем не нуждаться», — твердо заявил Михаил.

В соответствии с пожеланиями Михаила Ножкина его предали земле на Ваганьковском кладбище — рядом с супругой Ларисой Голубиной. В наследство от артиста остались московская квартира и загородная дача.

Личная история Михаила Ивановича была непростой: будучи в браке с Людмилой Голубиной, он встретил Валентину Колосову — они познакомились на съемочной площадке картины «Хождение по мукам». Между ними вспыхнули чувства, и 11 января 1981 года у пары родился сын Михаил.

Ножкин не отстранялся от мальчика: он поддерживал с ним отношения и оказывал финансовую помощь. Их встречи поначалу проходили в метро, а после того как не стало жены артиста, он стал звать сына к себе домой. Людмила Голубина не знала, что у ее мужа есть ребенок на стороне. Михаил Ножкин рассекретил своего тайного сына после ее смерти.