«Она не открыла»: внебрачный сын Ножкина пытался увидеться с отцом в день его смерти

Москва простилась с выдающимся актером и исполнителем, чье творчество стало частью культурного кода страны. 25 июня в Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Михаилом Ножкиным — он ушел из жизни на 90‑м году. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти артисту, был и Михаил Колосов, внебрачный сын Ножкина. После траурного мероприятия он нашел в себе силы пообщаться с представителями прессы и поделиться переживаниями, связанными не только с утратой, но и с непростыми семейными обстоятельствами.
Колосов с горечью рассказал о натянутых отношениях с Лидией — невесткой своего отца, супругой Дмитрия, пасынка Ножкина, ушедшего из жизни в 2006 году. По словам Михаила, именно из‑за позиции Лидии ему не удалось увидеть отца в его последние часы.
«22 июня мы привезли цветы, чтобы передать тем, кто в этой квартире находится. Она не открыла. Мы сказали, что принесли цветы. Спросили, где их оставить. И оставили у двери», — с грустью поделился Колосов.
Михаил Колосов у гроба отца. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Также сын Ножкина признался, что о завещании отца узнал из публикаций в СМИ — об этом журналистам сообщила Лидия. Содержание последней воли Михаила Ивановича станет известно лишь спустя полгода после кончины. При этом сам Колосов не намерен вступать в конфликты из‑за наследства.
«Мне отец об этом не сказал ничего. Поэтому как сложится, так и сложится. За что‑то бороться, претендовать на что‑то… От меня ждут войны с кем‑то, но этого не будет. Он не за войну, и я не за войну. Пусть каждый будет счастлив по‑своему. Он подарил мне самое главное — жизнь и талант. Этого достаточно для того, чтобы ни в чем не нуждаться», — твердо заявил Михаил.
В соответствии с пожеланиями Михаила Ножкина его предали земле на Ваганьковском кладбище — рядом с супругой Ларисой Голубиной. В наследство от артиста остались московская квартира и загородная дача.
Личная история Михаила Ивановича была непростой: будучи в браке с Людмилой Голубиной, он встретил Валентину Колосову — они познакомились на съемочной площадке картины «Хождение по мукам». Между ними вспыхнули чувства, и 11 января 1981 года у пары родился сын Михаил.
Ножкин не отстранялся от мальчика: он поддерживал с ним отношения и оказывал финансовую помощь. Их встречи поначалу проходили в метро, а после того как не стало жены артиста, он стал звать сына к себе домой. Людмила Голубина не знала, что у ее мужа есть ребенок на стороне. Михаил Ножкин рассекретил своего тайного сына после ее смерти.