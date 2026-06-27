«Она на грани»: звезда шоу «Пацанки» Лаурита Карпова впала в кому

Шокирующая новость потрясла поклонников реалити‑шоу «Пацанки»: звезда проекта Лаурита Карпова оказалась в критическом состоянии — девушка впала в кому. Близкие не скрывают тревоги: подруга Лауриты отчаянно призывает всех неравнодушных мысленно поддержать участницу, ведь сейчас каждая крупица надежды на вес золота.

Трагедия случилась после падения — медики зафиксировали у Лауриты целый ряд тяжелых повреждений.

«Все, что я знаю: она упала. У нее закрытый пневмоторакс, перелом лопатки, кровоизлияние в мозг и удален 11‑й позвонок. Молимся всем богам и врачам за ее здоровье», — с болью поделилась подруга девушки.

Приятельница Лауриты обращается к армии фанатов шоу: она умоляет не оставаться в стороне и разделить с семьей и близкими эту невыносимую тяжесть.

«Прямо сейчас молодая девушка лежит в коме. Она на грани. Врачи делают все возможное, но сейчас идет война на тонком плане — ее дух борется за жизнь. Ей нужна колоссальная энергетическая поддержка», — написала она в соцсетях.

Реакция поклонников не заставила себя ждать: всего за несколько часов ленты наполнились искренними, трогательными посланиями. Люди оставляют десятки комментариев — в каждом из них вера в чудо, теплые пожелания и надежда на то, что Лаурита обязательно выкарабкается. Зрители полюбили ее за неподдельную искренность и редкую душевную теплоту — и теперь всем сердцем хотят помочь.

История Лауриты всегда выделялась особой глубиной и болью. Детство девушки было по-настоящему тяжелым: мать вела асоциальный образ жизни и почти не уделяла дочери внимания, а в подростковые годы Лаурита столкнулась с чудовищной травмой — домогательствами со стороны родного дяди. Эти испытания могли сломать кого угодно, но в ней сохранилось удивительное стремление жить и верить в лучшее.

Участие в «Пацанках» стало для Лауриты точкой опоры: проект помог ей взглянуть на прошлое иначе и начать прорабатывать старые раны. Она с поразительной открытостью и светлым оптимизмом приняла перемены, которые происходили с ней на глазах у всей страны. Лаурита искренне поверила: несмотря на все пережитое, впереди ее ждет светлое и большое будущее — и эта вера делала ее особенно сильной.