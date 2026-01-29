"Она, конечно, хотела внуков": бывший муж Ники Ганич на прощании с ней сделал признание

В Прощальном зале Николо-Архангельского крематория прошла церемония прощания с Вероникой Ганич. Провожать звезду в последний путь пришло множество друзей и поклонников. В зале собрались люди, для которых актриса была важной и значимой. Ее помнят, любят и не скрывают эмоций.

Бывший супруг рядом с Вероникой Ганич

Простился с актрисой и бывший супруг Константин Ганич, отец ее единственного сына Михаила. Он стоял у гроба и обращался и к ушедшей супруге, и к их сыну. Его речь стала одним из самых трогательных моментов церемонии. В этих словах звучали и боль утраты, и огромная благодарность.

Константин говорил о тяжелой болезни Вероники Ганич. Он вспоминал, через что ей пришлось пройти, и как она держалась. Он подчеркивал ее характер и силу и не скрывал, насколько нелегким был этот период для всей семьи.

В своей речи Константин Ганич обратился к Михаилу. Он говорил медленно и очень лично, словно стараясь поддержать сына в самый трудный момент.

"Ты сделал все, как просила мама, — говорил он. — Во-первых, то, как ты за ней ухаживал, то, как ты все организовывал… Болезнь всегда много внимания требует при том, что она человек сильный, всегда старалась, чтобы меньше об этом людей знало и не хотела, чтобы знали. Но, Миш, ты молодец".

Эти слова прозвучали как признание заслуг сына, который до конца был рядом с матерью. Константин подчеркнул, что Михаил выполнил все просьбы Вероники и сделал для нее все возможное. Он отметил и то, что актриса до последнего оставалась сильной и не хотела жалости.

Последняя воля актрисы

Особое место в речи заняла последняя воля Вероники Ганич. Константин рассказал, где она мечтала обрести покой.

"Самое главное, хочу сказать, что она хотела быть похороненной на этом кладбище. И вот сын — красавец, молодец. Спасибо тебе. Ты все сделал, все организовал", — добавил Константин.

Несказанные мечты и надежда семьи

В конце своего выступления Константин не смог скрыть горечи от несбывшихся планов. Он честно признался, что у Вероники были мечты, которые так и не осуществились. Она уже никогда не увидит своих внуков.

"Жаль только того, что не сделано того, что не доделано. Она, конечно, хотела внуков", — поделился мужчина.

Телеведущая и актриса Ника Ганич скончалась 25 января после продолжительной борьбы с раком. В окружении звезды рассказывали, что Ника во время болезни держалась очень мужественно. Она до последнего работала и не хотела, чтобы кто-либо знал о ее диагнозе.

Ника Ганич похоронена на Николо-Архангельском кладбище. Траурная церемония прошла 29 января.

