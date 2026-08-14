«Она грузинка. Мне показали ее фотографию»: Торнике Квитатиани — о невесте, которой сделал предложение в Париже

Статус одного из самых завидных холостяков российского шоу‑бизнеса скоро станет для Торнике Квитатиани историей: певец и спортсмен готовится к свадьбе. Обладатель кубка Европы по вольной борьбе, победитель реалити‑шоу «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» не скрывал, что мечтает создать семью, — и теперь у него есть та, с кем он хочет пройти по жизни рядом. Избранницу артиста зовут Диана — она на 13 лет моложе Торнике, но, по словам самого Квитатиани, возраст тут совсем не главное.

История их знакомства получилась не стремительной, а скорее неторопливой и даже немного упрямой — с той самой стороны, где чувства не хотят появляться по заказу. Близкие Торнике давно пытались его с кем‑то познакомить, и Диана была одной из тех, кого ему настойчиво показывали.

«Она грузинка. Мне показали ее фотографию. Сначала показали ее моей родной сестре, сказали, что там одна девушка есть. Часто мне ее показывали. Но каждый раз — не екнуло, не екнуло. Однажды мне показали, я посмотрел: „Вы что? Нет, спасибо! Это же ребенок!“ В итоге она мне не понравилась даже на фотографии», — поделился Торнике.

Казалось бы, на этом история могла закончиться, не начавшись. Но спустя год Торнике случайно увидел Диану в соцсетях и стал периодически заходить на ее страницу. Забавный нюанс: девушка уже была подписана на артиста — будто сама судьба тихонько подталкивала их друг к другу.

«Она из хорошей грузинской семьи. Я сделал так, чтобы с ней увидеться. Потихоньку начали общаться, я понял, что это мой человек», — рассказал Квитатиани в интервью Алене Жигаловой.

Особую теплоту этой истории придает отношение семьи Торнике. Мама артиста приняла Диану очень радушно и даже призналась, что мечтала именно о такой невестке. Для Торнике это стало еще одним подтверждением, что он не ошибся в выборе.

Предложение руки и сердца стало для Дианы настоящим сюрпризом. Торнике устроил все так, что девушка даже не подозревала о его планах: она отдыхала в Париже вместе с мамой, когда спортсмен неожиданно появился рядом. Романтика французской столицы стала идеальным фоном для самого важного вопроса. Ответ девушки был положительным.

Сейчас дата свадьбы уже назначена. Торнике мечтал о большом торжестве в Москве — хотел, чтобы праздник получился масштабным и по‑настоящему запоминающимся. Но, как это часто бывает, жизнь вносит свои коррективы, и устроить все именно так, как задумывалось, пока не получается.

Торнике запомнился недавним конфликтом с певицей Анной Седоковой на шоу «Мастер игры». Во время ссоры он не сдерживал эмоций и показал себя ярым женоненавистником. Как себя рядом с Торнике чувствует его юная невеста, можно только догадываться.

А вы как думаете, мужчина может по-разному относиться к разным женщинам или он всегда одинаков в общении с дамами? Поделитесь в комментариях.