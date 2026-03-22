"Она держится, но это очень тяжело": жених Лерчек впервые раскрыл детали ее лечения

Лечение вместо домашнего ареста: юридические изменения

Борьба с онкологическим заболеванием повлияла на ее юридический статус Лерчек, которая находится под следствием из-за вывода крупной суммы денег в зарубежные банки. 16 марта производство по делу многодетной матери было приостановлено.

Ради лечения Лерчек освободили из‑под домашнего ареста — это стало возможным после того, как было предоставлено официальное подтверждение диагноза из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина.

Лерчек обратилась с жалобой в СК на действия следователя, который вел ее дело. По словам блогерши, ей не разрешали посещать врача, когда она находилась под домашним арестом. Из-за этого рак был обнаружен слишком поздно, уже на финальной стадии.

В МВД на претензии Лерчек уже отреагировали. В ведомстве заявили, что слова Лерчек о том, что ее не пускали к врачу, не соответствуют действительности.

Поддержка близких — опора в борьбе за жизнь

На фоне изнурительного лечения особенно важна поддержка окружения. Луис подчеркнул, что семья и друзья не оставляют Валерию одну в этот непростой период. Эмоциональная опора и забота близких помогают ей находить силы для продолжения борьбы с болезнью.

Ситуация остается напряженной, но наличие комплексной медицинской помощи и надежного тыла дает надежду на положительный исход в этой непростой борьбе за здоровье и жизнь.

По материалам "Известий"

