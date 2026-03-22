"Она держится, но это очень тяжело": жених Лерчек впервые раскрыл детали ее лечения

После рождения четвертого ребенка жизнь Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) кардинально изменилась: у звезды соцсетей диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Сейчас она находится на лечении, сосредоточившись на борьбе с тяжелым заболеванием.
Три терапии одновременно: сложный путь к выздоровлению
Избранник блогерши Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, рассказал о текущем состоянии Валерии.Он впервые раскрыл детали ее лечения от рака.
"У Валерии нелегкий период, она проходит уже три терапии: химиотерапия, иммунная и лучевая терапия. Мы с друзьями ее поддерживаем, семья всегда рядом. Она держится, но это очень тяжело. Три терапии параллельно — это очень тяжело для человека", — поделился Луис.
Курс терапии Лерчек включает девять процедур, которые проводятся с интервалом в три недели. Такой интенсивный график требует от пациентки огромных физических и эмоциональных усилий.
Лерчек и Луис с новорожденным сыном. Фото: соцсети Луиса Сквиччиарини
Лечение вместо домашнего ареста: юридические изменения
Борьба с онкологическим заболеванием повлияла на ее юридический статус Лерчек, которая находится под следствием из-за вывода крупной суммы денег в зарубежные банки. 16 марта производство по делу многодетной матери было приостановлено.
Ради лечения Лерчек освободили из‑под домашнего ареста — это стало возможным после того, как было предоставлено официальное подтверждение диагноза из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина.
Лерчек обратилась с жалобой в СК на действия следователя, который вел ее дело. По словам блогерши, ей не разрешали посещать врача, когда она находилась под домашним арестом. Из-за этого рак был обнаружен слишком поздно, уже на финальной стадии.
В МВД на претензии Лерчек уже отреагировали. В ведомстве заявили, что слова Лерчек о том, что ее не пускали к врачу, не соответствуют действительности.
Поддержка близких — опора в борьбе за жизнь
На фоне изнурительного лечения особенно важна поддержка окружения. Луис подчеркнул, что семья и друзья не оставляют Валерию одну в этот непростой период. Эмоциональная опора и забота близких помогают ей находить силы для продолжения борьбы с болезнью.
Ситуация остается напряженной, но наличие комплексной медицинской помощи и надежного тыла дает надежду на положительный исход в этой непростой борьбе за здоровье и жизнь.
По материалам "Известий"
