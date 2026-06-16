«Она была настоящей королевой»: коллега Чурсиной о том, что увидев актрису, мужчины вставали

Людмила Алексеевна Чурсина — актриса, чье имя давно стало символом таланта, благородства и безупречного вкуса. Она завоевала множество наград, снискала искреннюю любовь зрителей и глубокое уважение коллег. О ярких чертах ее личности и профессионализма рассказал актер и режиссер Николай Сахаров, которому довелось работать с Чурсиной и на съемочной площадке, и за ее пределами.

«Я снимался с Людмилой Чурсиной в фильме „Преступление по наследству“, — цитирует Сахарова MK.RU . — Она была настоящей королевой. При всей своей величественности Людмила Алексеевна умела скрывать личные заботы. В тот период она с тревогой следила за здоровьем мамы, которой уже перевалило за 90. Людмила Алексеевна очень переживала, что приходится уезжать на съtмки и оставлять маму одну».

Сахаров рассказал забавный случай, который ярко иллюстрирует, какое впечатление Чурсина производила на окружающих. Однажды по дороге из Коломны в Москву они с Людмилой Поляковой и Чурсиной решили перекусить в придорожном ресторане. В зале отдыхала компания из 10–12 мужчин с татуировками на руках. Увидев Чурсину, эти люди неожиданно встали, предложили артистам присесть за соседний столик. Но вскоре они покинули заведение, видимо, почувствовав, что своим присутствием могут смущать знаменитость. Более того, позже выяснилось, что они оплатили обед актеров.

В той же поездке Людмила Полякова решила слегка поддеть коллегу. В ответ на колкое замечание «Такая ты была красавица, наверное, обидно стареть» Чурсина отреагировала с присущим ей изяществом и достоинством:

«В моей жизни было столько любви — и мужской, и человеческой, и зрительской, — что вынести все это само по себе большое испытание. Так что я даже рада передохнуть. Но, честно говоря, передохнуть не удается!»

После этих слов актриса предложила поднять бокал за любовь — тонко, без обиды, но с четким посылом.

При всей своей славе Людмила Алексеевна оставалась удивительно скромной: она редко говорила о личной жизни и всегда держалась с благородной сдержанностью. Коллеги отмечали ее профессионализм: Чурсина часто играла с первого дубля и во многом сама выстраивала образ — словно была режиссером для самой себя. Ее отличало потрясающее чувство меры и абсолютная искренность: ни капли фальши — ни на сцене, ни перед камерой, ни в обычной жизни.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня, ей было 84 года. Причиной смерти Людмилы Алексеевны стало онкологическое заболевание. Прощание с актрисой состоялось 12 июня в Санкт-Петербурге, похоронили ее на Сестрорецком кладбище города.