"Она бритая до сих пор": Охлобыстин рассказал о борьбе Симоньян с онкологией

На фоне стресса из-за болезни и комы мужа, Тиграна Кеосаяна, у журналистки диагностировали онкологию. Актер поделился переживаниями за подругу и выразил уверенность, что она справится.

"Я больше думал о Рите"

Охлобыстин вспомнил, что когда Кеосаян серьезно заболел и впал в кому, его мысли были не столько об умирающем друге, сколько о его жене.

"Я знал… Но тогда я больше думал не о нем, а о Рите Симоньян. Она тоже мой друг. А ведь мы познакомились с ней отдельно от Тиграна. Она сильно страдала, поскольку очень любила его", — поделился актер.

По его словам, у супругов была прекрасная история любви, и Маргарита очень тяжело переносила болезнь мужа. Вероятно, именно на фоне этого стресса у нее и появилась онкология.

Как Симоньян борется с болезнью

Охлобыстин подтвердил, что журналистка до сих пор проходит лечение.

"У нее такой стресс. Вот у нее же онкология и она сейчас бритая до сих пор. Справится, все нормально будет. Она сильный человечек, я ее очень люблю. Если нужна будет помощь, то поможем", — заявил Иван Иванович.

Сама Маргарита Симоньян ранее признавалась подписчикам, что болезнь протекает тяжело.

"У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы", — рассказывала 45-летняя журналистка.

Воспоминания о Кеосаяне

Охлобыстин также тепло вспомнил о самом Тигране Кеосаяне, с которым дружил с 19 лет. Вместе с Федором Бондарчуком они уходили в армию, вместе учились. Актер отметил, что Кеосаян был не только талантливым режиссером и актером, но и настоящим патриотом, который многое сделал для Родины.