«Она болеет»: адвокаты объяснили, почему Лерчек не приехала в суд после повторной экспертизы рака

Судебный процесс над Валерией Чекалиной вновь оказался в центре внимания: очередное заседание в Гагаринском районном суде не состоялось из‑за отсутствия главной фигурантки. Состояние здоровья блогера, по словам защиты, не позволяет ей лично присутствовать на слушаниях — при этом выводы последней экспертизы рисуют несколько иную картину.

Еще накануне представители Лерчек — адвокаты Наталья и Константин Третьяковы — дали понять, что ее приезд в суд невозможен. Защитники пояснили, что изначальная повестка касалась согласования нового места жительства Чекалиной — этот вопрос она обязана согласовывать с судом. Кроме того, на заседании планировали решить, допустимо ли продолжать разбирательство по уголовному делу. При этом участие самой Валерии в процессе оставалось крайне маловероятным: она находится на лечении в больнице, проходит таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит девятый курс химиотерапии в клинике.

Несмотря на заявления защиты, несколько дней назад повторная комплексная судебно‑медицинская экспертиза пришла к выводу, что состояние здоровья Чекалиной допускает ее присутствие на судебных мероприятиях. У здания суда журналисты попытались выяснить у адвокатов, когда можно ожидать появления Валерии, но получили лаконичный ответ.

«Она болеет», — заявил адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев.

В итоге сегодняшнее заседание было перенесено: судья сочла невозможным рассматривать дело без участия подсудимой. Следующее слушание назначено на 13 июля.

По материалам Starhit