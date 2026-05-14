Ольгу Орлову в Японии атаковали голодные голуби

Ольга Орлова купила пакетик корма, предназначенного для карпов, и была шокирована реакцией птиц. Голуби буквально атаковали ее, но певица не испугалась. По ее словам, на других прохожих пернатые не садились — либо не решались, либо им просто не разрешали.

«Закончилось тем, что я скупила всю тележку корма. В итоге все остались сыты и довольны», — поделилась артистка в соцсетях.

Помощь животным — одно из главных увлечений певицы. Ранее она уже подкармливала бездомных собак и кошек, участвовала в акциях по сбору средств для приютов. В Японии она не смогла пройти мимо голодных птиц, несмотря на возможные риски.

Ольга Орлова — российская певица, получившая известность как солистка группы «Блестящие» (второй состав), а позже как ведущая реалити-шоу «Дом-2».

В последние годы она активно занимается благотворительностью, связанной с защитой животных, и часто привлекает внимание к проблемам бездомных питомцев. Певица воспитывает дочь Анну (родилась в 2023 году), крестной матерью которой стала ее подруга и коллега Ксения Бородина.

Сама поездка в Японию, судя по соцсетям, не связана с работой — Орлова путешествует по стране впервые и делится впечатлениями от местной культуры, кухни и природы. Ее поступок с кормлением голубей разделил подписчиков: одни восхитились ее добротой, другие раскритиковали за безрассудство, напомнив о болезнях, которые переносят уличные птицы. Сама же Орлова осталась довольна и пообещала, что будет продолжать помогать животным, где бы она ни находилась.