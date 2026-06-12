Ольге Бузовой понадобилась экстренная помощь врачей после падения в ванной

Шокирующая новость разлетелась по сети: Ольга Бузова попала в беду прямо у себя дома! После возвращения со съемок в солнечной Доминикане с популярной телеведущей произошел неприятный случай — она упала в ванной и серьезно поранила колено.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что звезде пришлось срочно вызывать врачей. По словам Ольги, ожидание скорой помощи показалось ей бесконечным — она жаловалась, что бригада ехала слишком долго. К тому же боль была просто невыносимой: певица не скрывала, насколько тяжело ей пришлось в тот момент.

Медики оперативно осмотрели пострадавшую. Хорошие новости: перелома нет! Однако врачи все равно настоятельно порекомендовали Ольге лечь в больницу — травма хоть и без перелома, но достаточно серьезная.

А буквально незадолго до этого инцидента Ольга Бузова открыто высказалась о Национальной телевизионной премии «ТЭФИ‑2026», прошедшей в Москве. Звезда была крайне разочарована тем, что проекты телеканала ТНТ, которые ведет она, снова остались без наград — и это при огромной любви зрителей и стабильно высоких рейтингах! Эмоции взяли верх: Ольга не стала сдерживаться и высказала все довольно резко, не выбирая выражений.

По материалам телеграм-канала Mash

Давайте пожелаем Ольге Бузовой скорейшего выздоровления! Оставляйте пожелания в комментариях.