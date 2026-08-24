Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского

Ольга Зуева и Данила Козловский состояли в отношениях с 2015 года, но расстались практически сразу после рождения дочери в 2020 году. Сам актер публично признавался, что поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.

Однако, по его словам, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на многие жизненные ситуации. Зуева не препятствует общению девочки с отцом.

После расставания с Зуевой у Козловского завязался роман с актрисой Оксаной Акиньшиной. Отношения начались во время работы над фильмом «Чернобыль», где он выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли.

В мае 2026 года у пары родился сын Лео, а за несколько месяцев до этого они тайно поженились. Акиньшина недавно делилась с поклонниками фотографиями, демонстрирующими ее отличную форму спустя три месяца после родов.

Несмотря на новые отношения, Козловский сохраняет связь с дочерью от Зуевой и старается принимать участие в ее жизни. Фотографии из отпуска, которыми поделилась Ольга, показывают, что между мамой и дочерью царит теплая и близкая связь.

Актриса, видимо, старается ограждать наследницу от излишнего внимания прессы, поэтому публикует снимки крайне редко. Но в этот раз она решила порадовать фанатов и показала, как выросла их с Козловским дочь.

Девочка все больше напоминает отца чертами лица, что отмечают многие подписчики. Ольга Зуева продолжает актерскую карьеру, но на первый план в ее жизни выходит материнство. Судя по ее социальным сетям, Ода-Валентина — ее главная радость и вдохновение.