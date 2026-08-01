Ольга Зуева показала подросшую дочь-американку Данилы Козловского

Иногда самые искренние и живые фотографии получаются не в студийных декорациях, а в моменте — когда эмоции настоящие, а обстановка непринужденная. Именно таким получился снимок Ольги Зуевой с шестилетней дочерью Одой Валентиной в главной роли: душевный, солнечный и по-семейному теплый.

Актриса, которая уже давно живет в Нью‑Йорке, выбралась с дочкой на отдых к Атлантическому океану. Место само по себе располагает к красивым кадрам: закатное солнце, волны, песок, ощущение свободы. Ольга не стала прятаться от стихии — она смело вышла к воде в бикини, но Атлантика напомнила о своем характере: сильные волны сбили актрису с ног.

«Атлантический океан, а ты суров», — с юмором прокомментировала Зуева этот момент.

Не менее трогательным вышел и кадр с Одой Валентиной. Малышка в стильном летнем наряде бежала по воде в лучах заката — снимок будто пропитан счастьем и беззаботностью детства. Для поклонников Ольги такие фото — редкая возможность увидеть частную сторону ее жизни: актриса нечасто делится личными моментами.