Ольга Зуева показала подросшую дочь-американку Данилы Козловского

Иногда самые искренние и живые фотографии получаются не в студийных декорациях, а в моменте — когда эмоции настоящие, а обстановка непринужденная. Именно таким получился снимок Ольги Зуевой с шестилетней дочерью Одой Валентиной в главной роли: душевный, солнечный и по-семейному теплый.
Актриса, которая уже давно живет в Нью‑Йорке, выбралась с дочкой на отдых к Атлантическому океану. Место само по себе располагает к красивым кадрам: закатное солнце, волны, песок, ощущение свободы. Ольга не стала прятаться от стихии — она смело вышла к воде в бикини, но Атлантика напомнила о своем характере: сильные волны сбили актрису с ног.
«Атлантический океан, а ты суров», — с юмором прокомментировала Зуева этот момент.
Не менее трогательным вышел и кадр с Одой Валентиной. Малышка в стильном летнем наряде бежала по воде в лучах заката — снимок будто пропитан счастьем и беззаботностью детства. Для поклонников Ольги такие фото — редкая возможность увидеть частную сторону ее жизни: актриса нечасто делится личными моментами.
Дочь Козловского и Зуевой Ода Валентина. Фото: соцсети Ольги Зуевой
Напомним, Ода Валентина — дочь Ольги Зуевой и Данилы Козловского. Пара была вместе пять лет, но рассталась в 2019 году — еще до рождения девочки. Несмотря на разрыв, Данила принимает участие в жизни дочери. При этом недавно Ольга обратилась в суд с требованием взыскать с актера алименты в пользу их совместного ребенка. Инстанция иск Зуевой удовлетворила.
У Данилы тем временем сложилась новая глава в личной жизни: он женился на Оксане Акиньшиной. Недавно на свет появился сын пары.