Ольга Зарубина — о дочери, живущей в США: "Для нее в России многие вещи непонятны"

Певица Ольга Зарубина и ее дочь Кира уже много лет живут по разные стороны океана. Ольга Зарубина перебралась в Россию, а Кира осталась в Америке.

Вокалистка призналась, что ее наследница не сможет жить в России, поскольку выросла в Америке и впитала традиции и образ жизни этой страны.

"Кира не сможет здесь адаптироваться. Для нее в России многие вещи непонятны", — поделилась с MK.RU Ольга Зарубина.

Она напомнила, что ее дочь родилась в год Быка, а такие люди всегда консервативны, они не любят переезды и сложно переносят смену обстановки.

Ольга Зарубина призналась, что уже несколько лет не виделась с дочкой. Они общаются только по телефону. Полететь в США у Ольги Зарубиной нет возможности. Прямого авиасообщения нет, а лететь через третьи страны для певицы — не вариант, потому что это долго и дорого.

Ольга Зарубина надеется, что Кира сама прилетит к ней в гости в Москву этим летом.

Ольга Зарубина родила дочку Киру в браке с певцом Александром Малининым. После разрыва с ним Зарубина увезла дочку в США, а когда та подросла, обвиняла Малинина в том, что тот плохой отец.

Скандальные ток-шоу на телевидении с участием Ольги Зарубиной, Александра Малинина и Киры прекрасно помнят телезрители старшего и среднего поколения.