Ольга Солнце в черном наряде пришла на вечеринку к Павлу Деревянко

Ольга Солнце. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Экс-участница «Дома-2» Ольга Солнце появилась на публике, удивив своим внешним видом.

Иногда прошлое напоминает о себе самым неожиданным образом: звёзды реалити-проектов, которых миллионы зрителей когда-то наблюдали чуть ли не ежедневно, спустя годы вновь попадают в объектив — и вызывают волну обсуждений. Именно такой эффект произвело появление бывшей звезды «Дома‑2» Ольги Солнце на светском мероприятии: спустя более чем два десятилетия после старта своей медийной истории она снова оказалась в центре внимания.

Ольга Солнце стала гостьей вечеринки, организованной актером Павлом Деревянко. Экс‑участница «Дома‑2», знакомая публике по эпохе Ольги Бузовой, вернулась в публичное пространство и удивила многих своим появлением. Точные детали ее связи с Павлом остаются загадкой, однако на мероприятии она вела оживленные беседы и явно чувствовала себя свободно в этой компании.

Впрочем, главным предметом разговоров среди зрителей, как сообщает MK.RU, стали не столько обстоятельства встречи, сколько перемены во внешности Ольги Солнце. За прошедшие годы она заметно преобразилась — и реакция аудитории оказалась полярной. Одни уверены, что время почти не оставило следа на ее облике, другие же подчеркивают, что перед ними теперь совершенно новая, повзрослевшая личность — не та девушка, которую когда‑то знали по телепроекту.

Ольга Солнце на вечеринке у Павла Деревянко. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Ольга Солнце (настоящее имя — Ольга Николаева) — одна из самых запоминающихся участниц реалити‑шоу «Дом‑2». Она пришла на проект в 2004 году и быстро выделилась среди других героев: яркая, прямолинейная, с узнаваемым стилем и собственным взглядом на происходящее, она надолго закрепилась в числе ключевых фигур ранних сезонов. Помимо участия в шоу, Ольга пробовала себя в музыке и вела различные активности в медиапространстве, сохраняя связь с аудиторией даже после ухода с проекта. Сейчас Ольге Солнце 43 года.

А вы как находите Ольгу Солнце? Сильно изменилась со времен участия в «Доме-2»? Поделитесь в комментариях.

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