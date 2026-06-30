Ольга Солнце в черном наряде пришла на вечеринку к Павлу Деревянко

Иногда прошлое напоминает о себе самым неожиданным образом: звёзды реалити-проектов, которых миллионы зрителей когда-то наблюдали чуть ли не ежедневно, спустя годы вновь попадают в объектив — и вызывают волну обсуждений. Именно такой эффект произвело появление бывшей звезды «Дома‑2» Ольги Солнце на светском мероприятии: спустя более чем два десятилетия после старта своей медийной истории она снова оказалась в центре внимания.
Ольга Солнце стала гостьей вечеринки, организованной актером Павлом Деревянко. Экс‑участница «Дома‑2», знакомая публике по эпохе Ольги Бузовой, вернулась в публичное пространство и удивила многих своим появлением. Точные детали ее связи с Павлом остаются загадкой, однако на мероприятии она вела оживленные беседы и явно чувствовала себя свободно в этой компании.
Впрочем, главным предметом разговоров среди зрителей, как сообщает
Ольга Солнце на вечеринке у Павла Деревянко. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Ольга Солнце (настоящее имя — Ольга Николаева) — одна из самых запоминающихся участниц реалити‑шоу «Дом‑2». Она пришла на проект в 2004 году и быстро выделилась среди других героев: яркая, прямолинейная, с узнаваемым стилем и собственным взглядом на происходящее, она надолго закрепилась в числе ключевых фигур ранних сезонов. Помимо участия в шоу, Ольга пробовала себя в музыке и вела различные активности в медиапространстве, сохраняя связь с аудиторией даже после ухода с проекта. Сейчас Ольге Солнце 43 года.
А вы как находите Ольгу Солнце? Сильно изменилась со времен участия в «Доме-2»? Поделитесь в комментариях.