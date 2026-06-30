Ольга Солнце в черном наряде пришла на вечеринку к Павлу Деревянко

Иногда прошлое напоминает о себе самым неожиданным образом: звёзды реалити-проектов, которых миллионы зрителей когда-то наблюдали чуть ли не ежедневно, спустя годы вновь попадают в объектив — и вызывают волну обсуждений. Именно такой эффект произвело появление бывшей звезды «Дома‑2» Ольги Солнце на светском мероприятии: спустя более чем два десятилетия после старта своей медийной истории она снова оказалась в центре внимания.

Ольга Солнце стала гостьей вечеринки, организованной актером Павлом Деревянко. Экс‑участница «Дома‑2», знакомая публике по эпохе Ольги Бузовой, вернулась в публичное пространство и удивила многих своим появлением. Точные детали ее связи с Павлом остаются загадкой, однако на мероприятии она вела оживленные беседы и явно чувствовала себя свободно в этой компании.