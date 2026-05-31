Ольга Дибцева рассказала, как муж помог ей похудеть на 40 кг

Как оказалось, инициатором преображения стал второй супруг Ольги — Евгений. Однако мужчина ни разу не позволил себе упрекнуть жену в лишнем весе. Напротив, он постоянно поддерживал ее и повторял, что худеть она должна ради себя.

«Он мне помогал сбрасывать килограммы, всячески поддерживал. И всегда подчеркивал, что худею я все же не для него, а для себя, потому что я сама не люблю себя большой. И это правда», — цитирует актрису «Леди Mail».

По словам Дибцевой, супруг остался доволен результатом. Вместе с ушедшими килограммами к актрисе вернулась и высокая самооценка.

«Ой, он доволен, конечно. Как только лишние килограммы ушли, моя самооценка сразу взлетела до небес», — поделилась звезда.

Ольга никогда не скрывала, что худеет. Избавиться от веса ей удалось благодаря правильному питанию и спорту. Правда, физические нагрузки пока не стали для нее регулярными.

«Следующая моя цель — заняться наконец-то на постоянной основе спортом. Не стихийно, как у меня бывало, когда я перед каким-нибудь проектом резко начинала ходить в зал, бегать и все такое. А прям сделать спорт своей рутиной, привычкой», — призналась актриса.

Дибцева пробовала худеть и с помощью нашумевших препаратов для снижения веса. Однако быстро отказалась от этой идеи: побочные эффекты приводили к еще большему набору килограммов. Сейчас актриса полностью довольна своей фигурой. Ее вес составляет 55 килограммов.

Ольга Дибцева — российская актриса театра и кино, известная по сериалам «Кухня», «Беспринципные», «Нереалити» и другим проектам. В сентябре 2022 года она вышла замуж за предпринимателя Евгения Дибцева. Это второй брак для Ольги. От первого мужа у нее есть сын, которого она воспитывает одна. Свадьба с нынешним супругом прошла в узком семейном кругу.

Актриса рассказывала, что сбросить вес ей помогло осознанное отношение к пище и отказ от вредных привычек. Она также публиковала до и после, показывая результаты своих усилий. Похудение Ольги вызвало большой отклик у поклонников — многие просили поделиться секретами.

Однако сама актриса призывает не гнаться за быстрыми результатами, а менять образ жизни постепенно. Именно поддержка мужа, по словам Дибцевой, помогла ей не сорваться и идти к цели. Теперь ее главная мечта — превратить спорт в ежедневную привычку и поддерживать себя в тонусе.