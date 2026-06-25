Ольга Дибцева расплакалась из-за развода: «Я была раздавлена собственным весом»

Ольга родилась в Ленинграде в семье архитектора и преподавательницы. Родные держали ее в строгости — сказалась блокадная память бабушек и дедушек.

«В доме всегда были заготовлены мешки с сухарями. Меня заставляли очень много есть, не дай бог что-то оставишь — получишь затрещину. И всю жизнь я борюсь с этим расстройством пищевого поведения», — признавалась актриса.

В школе Дибцева блистала на конкурсах чтецов, но учительница литературы устроила травлю. Когда мать встала на сторону педагога, это стало первым шагом к отчуждению.

В 15 лет начался бунт. Дибцева прогуливала уроки, конфликтовала с родителями. Мать пристроила ее в СПбГУ на графический дизайн, но за первую сессию Олю отчислили. В 18 лет она устроилась официанткой в ночной клуб, затем стала хостес, а позже — директором заведения.

Друзья подсказали поступить в актерский вуз. Дибцева стала студенткой ГИТИСа, но педагоги, привыкшие к воздушным героиням, не принимали ее комедийную жилку.

Студентам запрещалось сниматься в кино, но Ольга нарушила правило — засветилась в «Обручальном кольце», а затем в «Марусе». Позже были «Деффчонки», «Метод Лавровой», «Бой с тенью 3», «Озабоченные» и «Холоп».

Первые отношения случились с сокурсником-режиссером. Позже Дибцева встретила дизайнера Романа Бочарова. Они поженились, в 2019 году родилась дочь Серафима. Однако брак оказался изнуряющим.

«Отношений уже никаких нет, все умерло, и мы просто мучаем друг друга, — писала актриса. - Развод дался мне очень тяжело, я была раздавлена, в том числе и собственным весом».

Каждый вечер Дибцевой состоял из вина и бесконечных перекусов.

«Я ненавидела себя и вообще всех на свете», — вспоминала она. Актриса едва не решилась на операцию по уменьшению желудка.

Надолго свободной Дибцева не осталась. В 2023 году она вышла замуж за бизнесмена Евгения Евпака — в начале 2024-го родилась дочь Василиса.

После вторых родов с весом 95 кг Дибцева взялась за себя. Но жесткие методы привели к депрессии с суицидальными мыслями. Пришлось обратиться к психиатру, эндокринологу и диетологу. Муж поддерживал на каждом шагу. За полтора года актриса сбросила 40 килограммов.