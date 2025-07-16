Ольга Бузова в отчаянии: «Сахар то повышается, то резко падает, она постоянно плачет»

Певица Ольга Бузова крайне обеспокоена состоянием здоровья своей собаки Евы. Ее мысли постоянно заняты любимицей, и артистка спешит в ветеринарную клинику при любой возможности, чтобы быть рядом с ней.

"Я люблю ее. Бесконечно люблю. Только что она бегала по травке, а сейчас лежит под капельницами. Сахар то повышается, то резко падает, она постоянно плачет и куда-то бежит. Борись, пожалуйста. Господи, дай ей сил", — поделилась чувствами Оля.

Телеведущая также призналась, что плачет буквально каждую минуту. Ей тяжело на все это смотреть, когда не можешь ничего сделать.

Любимица Ольги Бузовой, йоркширский терьер Ева, после десяти лет верной дружбы неожиданно оказалась в критическом состоянии. Врачи диагностировали диабетическую кому, вызванную резким скачком уровня сахара в крови.

Маленькая йоркширская терьерша появилась в доме Ольги в 2014-м, когда певица еще состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода в 2016 году Ева осталась с Бузовой, став символом неизменной преданности и верной поддержки на протяжении многих лет.