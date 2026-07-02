Ольга Бузова откинула костыли через две недели после операции

Сама артистка Ольга Бузова поделилась этой радостной новостью с подписчиками. По ее словам, процесс восстановления идет быстрее, чем ожидалось.

«Я очень счастлива», — написала Бузова в соцсетях, опубликовав короткое видео, на котором идет по коридору без поддержки.

Напомним, операция потребовалась после того, как Бузова поскользнулась в душе и разбила колено. Врачи наложили около 40 швов, а сама артистка признавалась, что испытала «адскую боль».

Сначала она передвигалась на костылях и в специальном фиксаторе, но теперь, по словам певицы, ей стало гораздо легче.

Сразу после происшествия Бузова обратилась к подписчикам и призвала их быть осторожнее в быту. Она также поблагодарила врачей за профессионализм и всех, кто желал ей скорейшего выздоровления.

Некоторые концерты певицы пришлось перенести, но сейчас она готова возвращаться к работе. Ближайшие выступления пока не объявлены, но артистка уже активно готовится к новым съемкам.

Ольга Бузова — одна из самых популярных российских телеведущих и певиц. Известность ей принесло участие в реалити-шоу «Дом-2», где она провела более десяти лет. Сейчас Бузова активно гастролирует, снимается в клипах и выпускает новые песни.