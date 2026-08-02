Олеся Железняк впервые за долгое время показала взрослую дочь

Олеся Железняк вместе с супругом, актером Спартаком Сумченко, воспитывает четверых детей. Агафья — единственная дочь в семье. Девушка уже определилась с будущей профессией и решила продолжить актерскую династию — она поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Актриса редко рассказывает о своих отношениях с дочерью, но иногда делится наблюдениями. В одном из интервью Железняк призналась, что характер наследницы сильно отличается от ее собственного.

«Непростая девушка, более нетерпима, чем я, легко говорит "нет". С другой стороны, такой определенности многим взрослым у детей не худо бы поучиться», — рассказывала Олеся.

При этом артистка подчеркивает, что не намерена использовать свое имя и связи для помощи детям в карьере. По ее мнению, каждый должен добиваться успеха самостоятельно.

Даже старший сын Железняк не смог попасть в театр, где работает его мать — актриса не стала просить за него руководство, хотя, по ее признанию, была расстроена.

«Мой сын в "Ленкоме" показывался, и его не взяли. Я бы и сама не хотела с сыном работать в одном театре, а тут все-таки расстроилась. Однако просить за сына точно не стану. Разве что молиться за него буду», — делилась артистка.

Олеся Железняк известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» и «Елки». Она продолжает активно сниматься и участвовать в театральных постановках, совмещая карьеру с воспитанием детей.

Ее супруг Спартак Сумченко также является актером и берет на себя значительную часть домашних обязанностей, что позволяет Олесе больше времени уделять творчеству. Пара вместе уже много лет и является одним из примеров крепкого брака в российском шоу-бизнесе.