Олеся Железняк из сериала «Сваты» показала единственную дочь

Олеся Железняк — одна из самых узнаваемых российских актрис, знакомая многим по роли в сериале «Сваты». При всей своей медийности артистка трепетно оберегает личное пространство и крайне редко приоткрывает завесу над семейной жизнью. Именно поэтому каждое ее «исключение из правил» становится настоящим событием для поклонников.

На днях звезда порадовала подписчиков редким кадром: на фото Олеся запечатлена вместе со своей 19‑летней дочерью Агафьей. Теплый, непринужденный снимок, судя по всему, сделан во время морского отдыха — на фоне отчетливо видны небольшие волны. Поклонники не смогли сдержать эмоций: в комментариях звучат восхищенные отклики.