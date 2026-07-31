Олеся Железняк из сериала «Сваты» показала единственную дочь

Олеся Железняк — одна из самых узнаваемых российских актрис, знакомая многим по роли в сериале «Сваты». При всей своей медийности артистка трепетно оберегает личное пространство и крайне редко приоткрывает завесу над семейной жизнью. Именно поэтому каждое ее «исключение из правил» становится настоящим событием для поклонников.
На днях звезда порадовала подписчиков редким кадром: на фото Олеся запечатлена вместе со своей 19‑летней дочерью Агафьей. Теплый, непринужденный снимок, судя по всему, сделан во время морского отдыха — на фоне отчетливо видны небольшие волны. Поклонники не смогли сдержать эмоций: в комментариях звучат восхищенные отклики.
Олеся Железняк и ее дочь Агафья. Фото: соцсети Олеси Железняк
«Красавицы. Обе!», «Агафья уже такая взрослая!», «Прекрасный, теплый, семейный снимок», «Приятно посмотреть на такую прекрасную семью!» — пишут в Сети.
Агафья — второй ребенок в семье Олеси Железняк и Спартака Сумченко. Старшим наследником пары является сын Савелий. Он, вопреки сомнениям родителей, выбрал актерский путь и уже активно снимается в кино. Агафья тоже решила связать судьбу с искусством — девушка поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, продолжив творческую династию.
Помимо старших детей, у Олеси и Спартака есть еще двое сыновей — Прохор и Фома. Пока рано говорить, захотят ли мальчики пойти по стопам родителей: их будущее еще только формируется. Но одно ясно точно: в этой семье ценят тепло, поддержку и право каждого ребенка выбирать собственный путь — даже если он не совпадает с ожиданиями близких.