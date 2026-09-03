Олеся Иванченко заявила, что Киркоров трогал ее за грудь на съемках

По словам Олеси Иванченко, народный артист России Филипп Киркоров позволил себе неуместное прикосновение.

Все произошло в присутствии съемочной группы. Киркоров, по словам Иванченко, вместо обычного приветствия схватил ее за грудь, а затем публично сделал комплимент ее формам.

«У тебя такие сисочки сегодня», — заявил певец.

Олеся не растерялась и парировала шуткой, но подчеркнула, что ситуация была для нее крайне неприятной.

«Он потрогал мою грудь», — цитируют Иванченко «Страсти».

Сам Филипп Киркоров пока не комментировал это заявление. Ранее певец уже попадал в скандальные истории, связанные с поведением в общественных местах.

Например, в 2023 году его упрекали за грубость в общении с журналистами, а в 2024 году он оказался в центре обсуждения после инцидента с коллегой по сцене.