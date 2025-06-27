Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериала "Няня Оксана"

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко получила главную роль в сериале "Няня Оксана". Пользователи Сети уже сравнили проект с нашумевшим ситкомом "Моя прекрасная няня". В нем снимались Ольга Прокофьева, Борис Смолкин, Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов.

Новый сериал "Няня Оксана" будут показывать на телеканале ’Пятница’ и онлайн-кинотеатре PREMIER. Для Иванченко эта роль станет дебютной. Премьера ленты запланировала на сентябрь.

В центре сюжета — девушка Оксана (ее сыграет Олеся Иванченко, - Прим. ред.). Она приезжает в Москву из Краснодарского края. Оксана уверена, что в столице ее ждет жених. Но вместо долгожданной свадьбы провинциальная красавица сталкивается с расставанием.

Девушка остается совсем одна. Но решает задержаться в Москве. Оксана находит работу. Она устраивается няней в семью вдовца-ресторатора. Его роль исполнит Виктор Хориняк. И у него по сюжету трое детей.

Сама Иванченко, как и няня Оксана, приехала из Краснодарского края. И это далеко не единственное, что роднит ее с персонажем.

"Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы", - отметила она.

Легко сработалась Иванченко и с Хориняком. Он поддерживал ее на съемочной площадке, всегда что-то подсказывал. Помогал и актерскими, и психологическими советами. С детьми-актерами телеведущая также быстро подружилась. Атмосфера на съемках была самой легкой.

Премьера сериала "Няня Оксана" состоится на ’Пятнице!’ в сентябре, все серии выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.