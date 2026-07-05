Олешко выступил против самозванцев в кино: «Режиссеры меня не замечают»

Артист раскритиковал моду приглашать на съемки людей без профильного образования.

«Когда спрашивают, как я отношусь к тому, что сейчас снимают людей едва ли не с улицы, я отвечаю: "Плохо". Ты же не сядешь в самолет к пилоту без образования, который скажет: знаете, я немножко почитал, хочу полетать? Нет, ты пойдешь к профессионалу», — заявил артист.

По мнению Олешко, случайный успех без профильной базы еще никого не сделал настоящим актером. Талант «с улицы» может блеснуть в паре проектов, где он играет самого себя, но на длинной дистанции такие ребята проигрывают тем, кто прошел системное обучение.

«Ты можешь попасть один раз, два раза. Но 100, 1000 раз ты не сможешь это повторить. Ты никогда не сможешь сыграть другого человека, ты играешь просто свою суть, свой голос, свою походку. Значит, ты не играешь», — растолковал свою позицию актер.

Есть у звезды и железное мнение о том, каким должен быть артист вне сцены.

«Не понимаю артистов, которые и в кино, и на интервью, и на людях появляются в одной и той же майке. Артист должен быть загадкой, должна быть дистанция, это планета, до которой ты не можешь дотянуться, ты ее видишь, но не можешь потрогать», — философствует Олешко.

Сам Александр — выпускник легендарной «Щуки», а до этого с отличием окончил ГУЦЭИ. Для него профессия начинается с фундамента, который не заменишь простым «попаданием» в образ.

Олешко с грустью заметил, что сегодня режиссеры и продюсеры боятся рисковать и открывать новые лица.

«Они меня вообще не видят, потому что у них нет времени открывать человека. Я же не типаж. Ну, посмотри, что сейчас происходит в кино. Одни и те же ходят из фильма в фильм и делают одно и то же», — возмущается артист.

Но без работы звезда не сидит.

«Потому что я сам себя загружаю. Инициирую, придумываю, не хочу сидеть дома. Поэтому эстрада, песни, выпустил новый альбом, в октябре большой концерт в Кремлевском дворце, посвященный моему юбилею, съемки телевизионных программ», — поделился планами Олешко.

Александр Олешко — заслуженный артист России, известный по ролям в кино и телепроектах, включая «Папины дочки» и «Большую разницу». Он также активно выступает как певец и шоумен. В 2025 году Олешко стал одним из участников телепроекта «Конфетка 2».

Его слова о «типажных» артистах не раз вызывали обсуждения в профессиональной среде, где он известен своей требовательностью и уважением к актерскому образованию. В интервью артист также признавался, что съемки в сериале «Папины дочки» стали для него важным этапом, хотя он хотел бы более серьезных ролей.

При этом он старается не унывать и говорит, что «любит работу, а не должность» и готов сам инициировать проекты. В его планах на осень 2026 года — большой сольный концерт в Кремлевском дворце, посвященный юбилею актера.