Олег Шепс рассказал о буллинге со стороны старшего брата: «Смеялся, подкалывал»

По словам медиума, его старший брат Александр, который старше него на 12 лет, регулярно унижал его и угрожал публичным позором.

«Он меня пугал в детстве, смеялся, подкалывал, любил снимать на телефон и говорить, что он расскажет и покажет всем. Возможно, это влияло на то, что я в школу приходил и более слабых задирал», — вспоминает Шепс.

Артист признался, что в то время считал свое поведение забавным и не осознавал, что может нанести кому-то психологическую травму. Перед теми, кто мог пострадать от его детских выходок, медиум публично извинился.

Сам Александр Шепс в своих интервью ранее подтверждал, что в шутку «буллил» младшего брата, однако не считал это травлей и относился к своим действиям как к безобидным розыгрышам.

Олег Шепс стал известен широкой публике после победы в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов», который вышел в 2011 году. После этого он активно участвовал в других мистических проектах, проводил семинары и личные приемы.

В последнее время медиум также привлекал внимание поклонников новостями о своей личной жизни — недавно он раскрыл детали тайной свадьбы, которая прошла в узком кругу.