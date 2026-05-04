Олег Меньшиков поразил новым образом в Японии: выбеленные волосы, короткие брюки и черно-белые кеды

Худрук театра Ермоловой, актер Олег Меньшиков устроил себе отпуск в Японии и радует поклонников свежими фото и видео. В центре внимания — его новый стиль.
Сейчас артист находится в Токио, и, по всей видимости, не один, а с женой Анастасией Черновой, которая младше него на 23 года.
Супруги всегда путешествуют вместе. И, похоже, именно Анастасия отвечает за съемку мужа на фоне экзотических городских пейзажей.
Олег Меньшиков: «Мы решили махнуть в одну из моих любимых стран на этой взбесившейся планете — в Японию»
«Дорогие друзья, после потогонной любимой недели, которой я очень горжусь, — так как взвалил на себя такое и выполнил, — мне все-таки надо было выдохнуть. И мы решили махнуть в одну из моих любимых стран на этой взбесившейся планете — в Японию. Сейчас я в Токио, ждите моих впечатлений!», — говорит актер на видео.
Олег Меньшиков в Японии. Фото: соцсети
Новый стиль Олега Меньшикова
Подписчики сразу оценили гардероб звезды: укороченные черные брюки-клеш, простая белая футболка с принтом и джинсовая куртка. Обувь актер выбрал максимально удобную — вместо туфель он надел черно-белые кеды.
Что касается прически, то сейчас у Олега Евгеньевича – выбеленные волосы.
В последнее время Олег Меньшиков часто путешествует вместе с женой. Например, в прошлом году супруги побывали в Италии.
А вам нравится стиль Олега Меньшикова? Делитесь в комментариях!