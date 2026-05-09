Олег Меньшиков назвал свою жену самой красивой женщиной

Известные люди нередко делятся теплыми словами о своих половинках — но порой такие признания особенно трогательны и искренни. Актер и режиссер Олег Меньшиков наглядно показал, как стоит относиться к браку: в ответ на вопрос о красоте японок актер дал лаконичный и проникновенный ответ, который наверняка вызовет улыбку и уважение у многих.
Путешествие с любимым человеком
Сейчас Олег Меньшиков превратился в трэвел-блогера, активно делясь с аудиторией увлекательными наблюдениями о Японии. Его публикации набирают все больше просмотров, а подписчики не устают засыпать Олега Евгеньевича вопросами — в том числе о местных традициях, достопримечательностях и людях.
Один из поклонников задал актеру вопрос о внешности японок: действительно ли они самые красивые, раз он имеет возможность наблюдать это лично? Ответ Меньшикова получился одновременно мудрым и душевным — он смело может встать в ряд с самыми трогательными признаниями в любви от других звезд, таких как Баста, Павел Воля и Алексей Щербаков.
«Для женатого человека самая красивая — его жена», — лаконично ответил Меньшиков.
Олег путешествует по Японии вместе со своей супругой Анастасией — пара проводит время вдвоем, наслаждаясь новыми впечатлениями.
Олег Меньшиков и его жена Анастасия, 2017 год. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Олег Меньшиков и его жена
Олег Евгеньевич Меньшиков состоит в браке с Анастасией уже более 20 лет. Их союз — пример крепкой и гармоничной семьи, выдержавшей испытание временем.
Примечательно, что между супругами значительная разница в возрасте — 23 года, однако это никогда не становилось препятствием для взаимопонимания и теплых отношений. Пара предпочитает не афишировать подробности личной жизни, оберегая ее от лишнего внимания прессы и публики.
Несмотря на статус звезды и плотный рабочий график, Меньшиков всегда подчеркивает важность семьи. Его высказывание — не просто красивая фраза, а отражение истинных ценностей: для актера нет никого прекраснее той, с кем он разделил уже два десятка лет жизни.
