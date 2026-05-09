Олег Меньшиков назвал свою жену самой красивой женщиной

Известные люди нередко делятся теплыми словами о своих половинках — но порой такие признания особенно трогательны и искренни. Актер и режиссер Олег Меньшиков наглядно показал, как стоит относиться к браку: в ответ на вопрос о красоте японок актер дал лаконичный и проникновенный ответ, который наверняка вызовет улыбку и уважение у многих.

Путешествие с любимым человеком

Сейчас Олег Меньшиков превратился в трэвел-блогера, активно делясь с аудиторией увлекательными наблюдениями о Японии. Его публикации набирают все больше просмотров, а подписчики не устают засыпать Олега Евгеньевича вопросами — в том числе о местных традициях, достопримечательностях и людях.

Один из поклонников задал актеру вопрос о внешности японок: действительно ли они самые красивые, раз он имеет возможность наблюдать это лично? Ответ Меньшикова получился одновременно мудрым и душевным — он смело может встать в ряд с самыми трогательными признаниями в любви от других звезд, таких как Баста, Павел Воля и Алексей Щербаков.

«Для женатого человека самая красивая — его жена», — лаконично ответил Меньшиков.

Олег путешествует по Японии вместе со своей супругой Анастасией — пара проводит время вдвоем, наслаждаясь новыми впечатлениями.