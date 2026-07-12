Олег Газманов знал о серой схеме зарплат сотрудникам через ИП

Бывший администратор команды Олега Газманова дал показания, из которых следует, что артист был осведомлен о механизме расчетов с персоналом через создание ИП. По данным стороны защиты, речь шла о сознательном отказе от формального увеличения окладов — это позволяло снизить налоговую нагрузку.

В рамках разбирательства адвокаты экс‑концертного директора Дмитрия Царенко обнародовали свидетельства Андрея Ковалева, ранее трудившегося в компании «ОМГ‑Промо». Согласно его словам, Олег Михайлович Газманов лично утверждал суммы вознаграждений для работников, регулярно просматривал отчеты с детализацией выплат по ИП и неоднократно подчеркивал нецелесообразность официального повышения зарплат — именно из‑за роста налоговых отчислений.

Дополнительным аргументом защиты стали выводы независимой фоноскопической экспертизы. Юристы утверждают, что специалисты не выявили следов редактирования на аудио‑ и видеоматериалах, где зафиксированы обсуждения выдачи денег наличными, взаимодействия с небольшими подрядными организациями и вопросов организации гастролей. В одном из фрагментов артист говорит Царенко: «Так все работают».

При этом сам Газманов в ходе судебных заседаний настаивал на своей неосведомленности относительно схемы с ИП: по его версии, о ней стало известно лишь по итогам внутренней проверки. Дело строится вокруг обвинений в адрес Дмитрия Царенко — его подозревают в хищении 15,3 млн рублей: следствие полагает, что он направлял часть доходов от концертов через собственное ИП. Сам Царенко свою вину категорически отрицает.

По материалам Mash