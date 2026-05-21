Олег Газманов обвинил экс-директора в присвоении 15 миллионов рублей

По словам Олега Газманова, он сам выявил нечестную схему после проведения финансового аудита. Оказалось, что часть концертов проходила без ведома певца — их якобы оформляли через индивидуальное предпринимательство экс-директора.

Еще одним подтверждением своих подозрений Газманов считает резкий скачок гонораров. После увольнения Царенко, по заверению артиста, суммы за выступления неожиданно выросли на 30-40 процентов.

Дмитрий Царенко придерживается иной версии событий. Он утверждает, что договор с Газмановым был фиктивным. По его словам, сам певец якобы просил часть оплаты за концерты передавать ему наличными, минуя официальные счета ИП.

Конфликт сторон сейчас рассматривается в судебном порядке. Официальных комментариев от представителей артиста или его бывшего директора на момент публикации не поступало.

Олег Газманов — один из самых известных российских исполнителей, народный артист России. За его плечами десятки хитов, включая «Эскадрон», «Офицеры» и «Морячка». В последние годы певец активно гастролирует, поддерживает участников специальной военной операции, выступает в госпиталях и помогает военным финансово. При этом на Украине артист с 2022 года находится в розыске.

Ранее Газманов уже сталкивался с финансовыми проблемами из-за доверия к близким людям. В 2025 году он рассказывал, что потерял сбережения, одолжив крупную сумму человеку, которого считал другом семьи. Деньги ему так и не вернули.