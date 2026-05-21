Олег Газманов обвинил экс-директора в присвоении 15 миллионов рублей

Певец Олег Газманов. Фото: Иван Макеев

Народный артист России Олег Газманов выступил в суде с обвинениями в адрес своего бывшего концертного директора Дмитрия Царенко. Певец заявил, что тот присвоил 15 миллионов рублей.

По словам Олега Газманова, он сам выявил нечестную схему после проведения финансового аудита. Оказалось, что часть концертов проходила без ведома певца — их якобы оформляли через индивидуальное предпринимательство экс-директора.

Еще одним подтверждением своих подозрений Газманов считает резкий скачок гонораров. После увольнения Царенко, по заверению артиста, суммы за выступления неожиданно выросли на 30-40 процентов.

Дмитрий Царенко придерживается иной версии событий. Он утверждает, что договор с Газмановым был фиктивным. По его словам, сам певец якобы просил часть оплаты за концерты передавать ему наличными, минуя официальные счета ИП.

Конфликт сторон сейчас рассматривается в судебном порядке. Официальных комментариев от представителей артиста или его бывшего директора на момент публикации не поступало.

Олег Газманов — один из самых известных российских исполнителей, народный артист России. За его плечами десятки хитов, включая «Эскадрон», «Офицеры» и «Морячка». В последние годы певец активно гастролирует, поддерживает участников специальной военной операции, выступает в госпиталях и помогает военным финансово. При этом на Украине артист с 2022 года находится в розыске.

Ранее Газманов уже сталкивался с финансовыми проблемами из-за доверия к близким людям. В 2025 году он рассказывал, что потерял сбережения, одолжив крупную сумму человеку, которого считал другом семьи. Деньги ему так и не вернули.

