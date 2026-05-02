Олег Газманов о пафосных райдерах молодых артистов: «А зачем мне черная икра?»

В отличие от них, Олег Газманов, по его словам, активно гастролирующий по стране, ограничивается минимальным набором условий для работы.

«А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — пояснил артист.

По его словам, главное для него — качественная звуковая аппаратура на сцене и базовые удобства, такие как удобное размещение в гостинице. Никакой экзотической еды, дорогого алкоголя или необычных предметов в его списке, разумеется, нет.

Высказывание Газманова стало ответом на участившиеся в последнее время случаи, когда молодые артисты включают в свои райдеры такие пункты, как цветы определенного оттенка, вода строго определенной марки, специальная еда, требующая доставки из другого города, или даже определенная марка автомобиля для трансфера. Как правило, за такими прихотями скрывается желание подчеркнуть свой статус, однако Газманов считает такое поведение неуместным.

Сам артист прославился в конце 1980-х и, несмотря на статус народного артиста России, продолжает много ездить по стране с гастролями. В мае 2026 года у артиста также наметились большие гастроли по России.