Олег Басилашвили рассказал, как живет сейчас: "Много времени провожу дома"

Известный актер Олег Басилашвили признался, по какой причине перестал выходить на сцену. 91-летний актер рад, что у него появилось много свободного времени. Чем он занимается на пенсии?

Как сейчас живет Олег Басилашвили

Олег Басилашвили признался, что большую часть времени сейчас отдыхает. Он не занят в театре. И может позволить себе заниматься тем, чем хочет.

"Я благодарю Бога за то, что у меня появилось много свободного времени, сначала благодаря коронавирусу, потом из-за ряда операций. Я много времени провожу дома в Петербурге или у себя на даче в Репино", — поделился Олег Басилашвили с kp.ru.

Олег Валерианович рассказал, что много читает. В сфере его интересов Вениамин Каверин, Николай Некрасов, Михаил Булгаков. Он рассказал, что перечитывает забытое и открывает новое для себя.

"Много-много книг, которые позволяют мне сделать мой взгляд более зорким", — добавил Олег Басилашвили.

Что сейчас происходит с Алисой Фрейндлих

Ранее Олег Басилашвили рассказывал, что в БДТ имени Товстоногова снят с репертуара спектакль 'Лето одного года'. В нем Басилашвили выходил на сцену вместе с Алисой Фрейндлих. Та отказалась играть.

"К сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно", — поделился Олег Басилашвили.

В беседе с Teleprogramma.org Олег Басилашвили заявил, что не намерен покидать театр. Он опроверг свой уход со сцены. Актер заявил, что еще непременно выйдет к зрителям.

Справка

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года, ему исполнился 91 год. Поклонники знают и любят Олега Валериановича по ролям в таких культовых картинах, как 'Вокзал для двоих', 'Служебный роман', 'Осенний марафон', 'Мастер и Маргарита' и других. В БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Басилашвили служит больше 66 лет.

А вы как думаете, в 91 год стоит выходить на сцену или все же нужно вовремя уйти с нее? Ответьте в комментариях.