Оксана Самойлова задолжала государству более 4 миллионов рублей

Оксана Самойлова. Фото: КП/Даниил Опарин

Долг блогера, как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы налоговой службы, образовался за распространение рекламы.

Согласно официальным данным, Самойлова должна Федеральной налоговой службе более 3,329 миллиона рублей. Еще 714 тысяч рублей она обязана выплатить Роскомнадзору. Кроме того, с неё хотят взыскать 300 рублей штрафа за несвоевременное предоставление сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

Общая сумма задолженности блогера составляет 4,044 миллиона рублей.

Также, по информации сервиса «БИР-Аналитик», с сентября 2024 года налоговая заблокировала счета компании «Фэмэли Фест», где Самойлова значится руководителем и учредителем. Причиной стало «непредоставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы».

В материалах СМИ также отмечается, что в декабре 2025 года компания Самойловой находилась в процессе ликвидации. Речь шла об ООО «Антураж», где блогеру принадлежит 50% акций. Этот бизнес специализируется на розничной интернет-торговле.

Оксана Самойлова — одна из самых известных российских блогеров, жена рэпера Джигана. Пара воспитывает четверых детей. Популярность Самойловой принесли не только посты о семье и жизни, но и скандалы, включая недавний громкий развод, а также история с украденным аккаунтом в соцсетях.

В последнее время блогер сосредоточена на воспитании детей, но, как видно из ситуации, её предпринимательская деятельность по-прежнему находится под пристальным вниманием госорганов.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также