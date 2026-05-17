Оксана Самойлова задолжала государству более 4 миллионов рублей

Согласно официальным данным, Самойлова должна Федеральной налоговой службе более 3,329 миллиона рублей. Еще 714 тысяч рублей она обязана выплатить Роскомнадзору. Кроме того, с неё хотят взыскать 300 рублей штрафа за несвоевременное предоставление сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

Общая сумма задолженности блогера составляет 4,044 миллиона рублей.

Также, по информации сервиса «БИР-Аналитик», с сентября 2024 года налоговая заблокировала счета компании «Фэмэли Фест», где Самойлова значится руководителем и учредителем. Причиной стало «непредоставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы».

В материалах СМИ также отмечается, что в декабре 2025 года компания Самойловой находилась в процессе ликвидации. Речь шла об ООО «Антураж», где блогеру принадлежит 50% акций. Этот бизнес специализируется на розничной интернет-торговле.

Оксана Самойлова — одна из самых известных российских блогеров, жена рэпера Джигана. Пара воспитывает четверых детей. Популярность Самойловой принесли не только посты о семье и жизни, но и скандалы, включая недавний громкий развод, а также история с украденным аккаунтом в соцсетях.

В последнее время блогер сосредоточена на воспитании детей, но, как видно из ситуации, её предпринимательская деятельность по-прежнему находится под пристальным вниманием госорганов.