Оксана Самойлова: «Я виновата перед своими детьми, но я хорошая мама»

В ответ Оксана признала вину перед наследниками, но подчеркнула, что всегда действовала в их интересах.

По словам Самойловой, прошло три месяца с момента трагедии. За это время дети восстановились, ходят в школу, играют и живут обычной жизнью.

«Я знаю, что я виновата перед своими детьми, но также я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала все для их счастья и благополучия. В этой ситуации я сделала все, что могла, в тот момент, когда это стало возможным юридически. Все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки. Работа расписана на год вперед: детей нужно кормить, лечить, учить, одевать — сделать могу это только я и рассчитывать могу только на себя», — заявила блогер.

Оксана Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака. В ночь с 3 на 4 июля в их подмосковном доме произошел инцидент со стрельбой, после которого Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа.

В интервью у Собчак она впервые подробно рассказала о пережитом, а ее старшая дочь Ариела призналась, что во время стрельбы провела в туалете 40 минут и что отец целился в мать ружьем.

Сам Джиган назвал произошедшее «провокацией» и заявил, что снимал клип. После случившегося рэпер отправился на лечение в израильский реабилитационный центр.